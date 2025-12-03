Στο πένθος βυθίστηκε η ΑΕΚ και ο λόγος είναι ο θάνατος της μητέρας των Μάκη και Βαγγέλη Αγγελόπουλου, με την ΚΑΕ να εκφράζει τα συλλυπητήριά της μέσω ανακοίνωσης.

Η είδηση σκόρπισε θλίψη σε όλους στην ομάδα, με την ΚΑΕ να γνωστοποιεί τον θάνατο της μητέρας των προέδρων μέσω ανάρτησης στα social media, με τη σχετική ανακοίνωση να αναφέρει τα εξής…

«Σύσσωμη η οικογένεια της «Βασίλισσας», ο Κόουτς Ντράγκαν Σάκοτα, οι αθλητές, τα μέλη του αγωνιστικού Τμήματος και οι λοιποί εργαζόμενοι της ΑΕΚ ΒC εκφράζουν τη βαθύτατη θλίψη και οδύνη τους για την εκδημία της μητέρας των κ.κ. Μάκη και Βαγγέλη Αγγελόπουλου.

Αγαπητοί Πρόεδροι, στεκόμαστε δίπλα σας, αυτές τις στιγμές του ανείπωτου πόνου. Του άφευκτου, του ακατανόητου…

Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια.

Καλό Ταξίδι στο Φως, Κυρία Καλλιρρόη».