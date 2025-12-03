Έξι κράτη που ανέτρεψαν τις πιθανότητες και μετέτρεψαν την αδυναμία σε πλεονέκτημα βρίσκονται στο επίκεντρο του νέου βιβλίου του Οδυσσέα Αθανασίου «Γιατί αυτοί πέτυχαν».

Ο γνωστός CEO καταγράφει την εντυπωσιακή πορεία μικρών κρατών που, με διαφορετικές αφετηρίες και κοινή αποφασιστικότητα, διαμόρφωσαν στρατηγικές ανάπτυξης οι οποίες σήμερα αποτελούν διεθνή παραδείγματα. Με μια ζωντανή ιστορικοπολιτική αναδρομή, εξετάζει πώς η Πορτογαλία των θαλασσοπόρων, η Βενετία των εμπόρων, η Ολλανδία των καινοτομιών, η Εσθονία της ψηφιακής επανάστασης, η Νότια Κορέα της τεχνολογίας και η Σιγκαπούρη του διεθνούς εμπορίου αξιοποίησαν το ανθρώπινο δυναμικό, τη διορατικότητα και τη στρατηγική τους για να αναδειχθούν σε παγκόσμιες δυνάμεις που έχουν πολλά να μας μάθουν για τη σύγχρονη πραγματικότητα.

Η παρουσίαση του βιβλίου που πραγματοποιήθηκε στο κατάμεστο από κόσμο Αμφιθέατρο της Εθνικής Πινακοθήκης, κινήθηκε πάνω στα παραδείγματα αυτά, ανοίγοντας τον δρόμο σε μια σειρά από καίριες και πρωτότυπες σκέψεις γύρω από την έννοια της επιτυχίας σήμερα. Με το βλέμμα στραμμένο στους παράγοντες που επηρεάζουν την οικονομική ανάπτυξη, την πολιτική και κυρίως στον ρόλο του ανθρώπινου δυναμικού, ο συγγραφέας έθεσε ερωτήματα που αντανακλούν τις μεγάλες προκλήσεις αλλά και τις ευκαιρίες της εποχής μας.

Η ιστορία δεν ανήκει σε όσους περιμένουν, αλλά σε όσους τολμούν να τη γράψουν

Το μήνυμα του βιβλίου είναι ξεκάθαρο και αισιόδοξο: Τίποτα δεν είναι προδιαγεγραμμένο. Η μοίρα ενός λαού δεν χαράσσεται ανεξίτηλα ούτε καθορίζεται αποκλειστικά από το μέγεθός του. Ακόμα και τα πιο μικρά, τα πιο αδύναμα κράτη μπορούν να αναδειχθούν σε πρωταγωνιστές της ιστορίας, αν αξιοποιήσουν τα δυνατά τους χαρτιά, αν προσαρμοστούν στις προκλήσεις της εποχής τους, αν χαράξουν τον δικό τους δρόμο προς την επιτυχία.

Στο πλευρό του βρέθηκαν ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας Γιάννης Στουρνάρας και η ομότιμη Καθηγήτρια Ιστορίας του ΕΚΠΑ Μαρία Ευθυμίου. Τη συζήτηση συντόνισε η δημοσιογράφος Νίκη Λυμπεράκη, ενώ το κοινό, που αποτελούνταν από προσωπικότητες της πολιτικής, της οικονομίας και της δημοσιογραφίας, κατέκλυσε την αίθουσα.

Ως CEO της LAMDA Development από το 2009, μέλος του Δ.Σ. της Endeavor Greece και πρώην μέλος για πολλά χρόνια του Δ.Σ. του ΣΕΒ, ο Οδυσσέας Αθανασίου συγκέντρωσε το ενδιαφέρον πολλών εκπροσώπων του επιχειρηματικού κόσμου. Η συζήτηση επιβεβαίωσε πόσο επίκαιρο και αναγκαίο είναι ένα βιβλίο που επιδιώκει να επαναπροσδιορίσει την έννοια της προόδου και της ανάπτυξης στο σήμερα.

Ο κ. Στουρνάρας χαρακτήρισε το έργο «μια απόπειρα να δούμε πώς πραγματικά γράφεται η πορεία μιας χώρας», σημειώνοντας ότι η ανάλυση ξεπερνά οικονομικά μοντέλα και στατιστικά στοιχεία για να φτάσει στον τρόπο που συνεργάζεται και σκέφτεται μια κοινωνία.

Η κ. Ευθυμίου υπογράμμισε ότι το κεντρικό ερώτημα του βιβλίου –«γιατί αυτοί πέτυχαν»– είναι βαθιά πολιτικό, καθώς αναδεικνύει χαρακτηριστικά που μοιράζονται κοινωνίες οι οποίες κατάφεραν να ευημερήσουν: εργατικότητα, ευθύνη, στρατηγική σκέψη, θέληση.

Ο εκδότης Νώντας Παπαγεωργίου μίλησε για «ένα ιδιαίτερο και χρήσιμο βιβλίο που, χωρίς ερωτηματικό στον τίτλο, δίνει απαντήσεις μέσα από έρευνα και μελέτη».

Ο ίδιος ο συγγραφέας εξήγησε ότι το έργο του βασίζεται σε μια πολυετή αναζήτηση μέσα από ταξίδια, συζητήσεις και μελέτη, τονίζοντας: «Δεν είναι ένα βιβλίο οικονομίας ή ιστορίας. Είναι μια ιστοριογραφία οικονομικής ανάπτυξης έξι χωρών με στόχο να αποτελέσει εργαλείο για τους νέους ανθρώπους, στο παρόν και στο μέλλον».

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την υπογραφή αντιτύπων και θερμή ανταπόκριση από το κοινό. Ο Οδυσσέας Αθανασίου ανακοίνωσε ότι θα διαθέσει τα έσοδά του από τα πνευματικά δικαιώματα στον ΜΚΟ ΔΕΣΜΟΣ, για τη στήριξη και ενίσχυση της νέας γενιάς και ιδιαίτερα των νέων που προέρχονται από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.