Μια επιβάτης πτήσης της Delta Airlines, ονόματι Vanessa, ξέσπασε σε δάκρυα κατά τη διάρκεια δύο ωρών πτήσης, αφού παρατήρησε ότι ο συνταξιδιώτης της, είχε στείλει ένα υποτιμητικό μήνυμα στο κινητό του, παραπονούμενος ότι καθόταν δίπλα σε μια «τεράστια γυναίκα», όπως αναφέρει το δημοσίευμα της nypost.

Η Vanessa, που έχει το δικό της προφίλ στο TikTok με σχεδόν 5.000 ακολούθους, μοιράστηκε ένα σύντομο βίντεο με δακρυσμένο πρόσωπο συνοδευόμενο από remix του τραγουδιού «Jump Around». Η πτήση από το Τάμπα προς τη Νέα Υόρκη μόλις είχε απογειωθεί όταν η επιβάτης αντιλήφθηκε το μήνυμα που είχε στείλει ο άνδρας στους φίλους του, εκφράζοντας την δυσαρέσκειά του για το ότι καθόταν δίπλα της.

«Μόλις απογειωθήκαμε και δεν μπορώ να σταματήσω να κλαίω. Ο άνδρας δίπλα μου στέλνει ένα μήνυμα: ‘urgh HUGE woman sat next to me’ (δηλαδή ότι κάθισε μια τεράστια γυναίκα δίπλα του), το είδα γιατί έχω μάτια και τώρα νιώθω σαν κρατούμενη για τις επόμενες δύο ώρες», έγραψε η Vanessa στο TikTok.

«Να είστε ευγενικοί. Αν θέλετε, στείλτε μου λίγη αγάπη. Έχω χάσει πάνω από 60 κιλά και στην πραγματικότητα νιώθω πολύ καλά με τον εαυτό μου», πρόσθεσε. Σε άλλο βίντεο που κατέγραψε κατά τη διάρκεια της πτήσης, η Vanessa συνέχιζε να σκουπίζει τα δάκρυά της, σημειώνοντας ότι «το να ταξιδεύεις ενώ είσαι παχουλή είναι δύσκολο».

Η Vanessa περιέγραψε αργότερα την εμπειρία της σε συνέντευξη στο The Mary Sue: «Καθώς πλησίαζα τη σειρά μου, συνάντησα το βλέμμα του άνδρα στο παράθυρο. Τον είδα να αναστενάζει και να γυρνάει τα μάτια του. Εκεί αμέσως ενεργοποιήθηκε ο συναγερμός μου», είπε.

Η ίδια τόνισε ότι το μήνυμα εμφανίστηκε «ακριβώς μπροστά στα μάτια της» μόλις καθόταν, αν και κάποιοι σχολιαστές στο διαδίκτυο την κατηγόρησαν ότι κοίταξε πάνω από τον ώμο του συνταξιδιώτη της. Ο άνδρας φαινόταν να συνειδητοποιεί ότι το μήνυμά του ήταν αγενές και έστειλε μια σειρά από «άδεια μηνύματα» για να το σπρώξει προς τα πάνω στην οθόνη του μέχρι να μην φαίνεται.

Σε ξεχωριστό βίντεο, ένα 24ωρο μετά την πτήση, η Vanessa εξήγησε ότι «δεν χρειαζόμουν δύο καθίσματα» και ότι ο άνδρας «πραγματικά επεκτεινόταν περισσότερο στο κάθισμά της». Το αρχικό βίντεο που δημοσίευσε στις 26 Νοεμβρίου έγινε viral, συγκεντρώνοντας πάνω από 1 εκατομμύριο προβολές και περίπου 121.000 likes, προσελκύοντας πλήθος νέων υποστηρικτών της θετικής εικόνας σώματος.

Η Vanessa, γνωστή στο διαδίκτυο ως «soberspouse», διατηρεί ένα οικογενειακό TikTok όπου καταγράφει τη ζωή των δύο γιων της και την καθημερινότητά της, ισορροπώντας γονεϊκές υποχρεώσεις και προσωπική φροντίδα. Πρόσθεσε ότι η ανταπόκριση του κοινού της βοήθησε να «ανακτήσει την πίστη της στην ανθρωπότητα».