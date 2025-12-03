Η απειλή του ριζοσπαστικού Ισλαμισμού έχει μπει ξανά στο επίκεντρο της αμερικανικής πολιτικής σκηνής, όπως τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Σε δηλώσεις του την Τετάρτη, επισήμανε ότι οι ομάδες αυτές δεν διστάζουν να χρησιμοποιήσουν κάθε μέσο για να επεκτείνουν την επιρροή τους, συμπεριλαμβανομένων δολοφονιών και επιθέσεων, και σημείωσε ότι η πλειοψηφία των επιθέσεων εντός των ΗΠΑ έχει εμπνευστεί από τον ριζοσπαστικό Ισλαμισμό.

Ο Ρούμπιο υπογράμμισε ότι η απειλή δεν περιορίζεται μόνο στα αμερικανικά σύνορα, αλλά αφορά ολόκληρο τον κόσμο, καθώς οι ομάδες αυτές δεν επιδιώκουν απλώς «να καταλάβουν ένα μέρος του κόσμου», αλλά επιθυμούν να επεκταθούν διεθνώς. Σε συνέντευξή του στο Fox News, εξήγησε:

«Ο ριζοσπαστικός Ισλαμισμός έχει δείξει ότι η επιθυμία τους δεν είναι απλώς να καταλάβουν ένα μέρος του κόσμου και να είναι ικανοποιημένοι με το δικό τους μικρό χαλιφάτο, θέλουν να επεκταθούν. Είναι επαναστατικός στη φύση του. Στοχεύει να επεκταθεί και να ελέγξει περισσότερα εδάφη και περισσότερους ανθρώπους…

Αυτό αποτελεί σαφή και επείγουσα απειλή για τον κόσμο και για τη Δύση συνολικά, αλλά κυρίως για τις Ηνωμένες Πολιτείες που αναγνωρίζουν ως τον κύριο φορέα του κακού στον πλανήτη».

Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών πρόσθεσε ότι οι περισσότερες ισλαμικές κινητοποιήσεις ανά τον κόσμο ταυτίζουν τη Δύση – και κυρίως τις Ηνωμένες Πολιτείες – ως «το μεγαλύτερο κακό στη Γη».

Την Τρίτη, ο Ρούμπιο επανέλαβε την υποστήριξή του στις πρωτοβουλίες του Ντόναλντ Τραμπ, επισημαίνοντας τις ειρηνευτικές συμφωνίες που διαπραγματεύτηκε ο Αμερικανός Πρόεδρος, ανάμεσά τους και «πολύ επικίνδυνες, όπως μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν», τονίζοντας ότι του αξίζει «τεράστια αναγνώριση» για τη μεταμόρφωση της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Να μην ξεχνάμε και όλες τις άλλες ειρηνευτικές συμφωνίες, πολύ επικίνδυνες όπως η Ινδία και το Πακιστάν ή η Καμπότζη και η Ταϊλάνδη… Κύριε Πρόεδρε, πιστεύω ότι σας αξίζει τεράστια αναγνώριση για τη μετασχηματιστική διάσταση της εξωτερικής μας πολιτικής».

Κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου στον Λευκό Οίκο, ο Ρούμπιο υπογράμμισε ότι για πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες, η αμερικανική εξωτερική πολιτική καθοδηγείται αποκλειστικά από το ερώτημα εάν καθιστά τις ΗΠΑ «ασφαλέστερες, ισχυρότερες και πιο ευημερούσες».

Όπως είπε:

«Αν ναι, ο Πρόεδρος είναι υπέρ. Αν όχι, είναι κατά. Και αυτή η σαφήνεια είναι μετασχηματιστική».