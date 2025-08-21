«Τα πρόσφατα στοιχεία της Eurostat δείχνουν ότι το 12,4 % των Ελλήνων εργαζομένων εργάστηκε 49 ή περισσότερες ώρες την εβδομάδα το 2024, το υψηλότερο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σχεδόν διπλάσιο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο του 6,6%», σημειώνει ο υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Εργασίας του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, Παύλος Χρηστίδης.

Στη δήλωση του με τίτλο «Πρωταθλητές στην υπερεργασία οι Έλληνες, με ευθύνη της ΝΔ», σχολιάζει ότι «αυτή η υπερεργασία δεν είναι παρά απόδειξη ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αγνοεί συστηματικά τα εργασιακά δικαιώματα και τις ανάγκες του κόσμου της εργασίας». «Ο εργαζόμενος, ιδιαίτερα ο χαμηλόμισθος, η γυναίκα, οι νεότεροι σε ηλικία, φορτώνεται υπέρογκες ώρες, χαμηλές αμοιβές και χαμένες προοπτικές», προσθέτει.

Ο κ. Χρηστίδης σημειώνει ότι «δεν είναι μόνο θέμα ωρών εργασίας. Είναι θέμα αξιοπρέπειας, είναι θέμα οικογενειακού χρόνου, είναι θέμα παραγωγικότητας και κοινωνικής συνοχής». Υποστηρίζει ότι «η Νέα Δημοκρατία απέτυχε να υπερασπιστεί τους εργαζόμενους» και ότι «χρειάζεται ένα νέο θεσμικό δίχτυ προστασίας των εργαζομένων και πραγματικής οικονομικής στήριξης τους», το οποίο το «εγγυάται το ΠΑΣΟΚ, ως βασικό πυλώνα του νέου κοινωνικού κράτους».