Τραγωδία εκτυλίσσεται στο Camp Mystic, μια ιδιωτική χριστιανική θερινή κατασκήνωση για κορίτσια στο Τέξας, κοντά στον ποταμό Guadalupe, καθώς τα ορμητικά νερά που ανέβηκαν πάνω έξι μέτρα σε λιγότερο από δύο ώρες σάρωσαν την περιοχή. Τουλάχιστον ένα κορίτσι επιβεβαιώθηκε νεκρό, ενώ περισσότερα από 25 παιδιά αγνοούνται.

Μέχρι στιγμής 27 άνθρωποι, ανάμεσά τους 9 παιδιά, έχουν χάσει τη ζωή τους.

My heart feels so heavy right now.



As of 3:30 PM on July 4th, 23 children remain missing at Camp Mystic in Hunt, Texas, along the Guadalupe River.



Please keep these kids, their families, everyone impacted by the flooding, and all the brave first responders in your prayers. pic.twitter.com/NMeykdeWL7 — Mayra Flores (@MayraFlores4TX) July 5, 2025

Η κατασκήνωση βρίσκεται στο Hunt, μια μικρή κοινότητα στο δυτικό Kerr County του Τέξας, και φιλοξενεί συνολικά περίπου 750 παιδιά. Το πρωί του Σαββάτου, η μητέρα της 9χρονης Janie Hunt, η οποία βρισκόταν ανάμεσα στους αγνοούμενους, επιβεβαίωσε σε μήνυμά της στο CNN ότι η κόρη της δεν τα κατάφερε.

Οι αρχές κινητοποιήθηκαν από νωρίς την Παρασκευή, με περίπου 107 θηροφύλακες και ομάδα αεροπορικής υποστήριξης να προσπαθούν να προσεγγίσουν το σημείο. Τελικά, λίγο μετά το μεσημέρι κατάφεραν να εισέλθουν στην κατασκήνωση και να ξεκινήσουν τη διάσωση παιδιών.

🇺🇸 Flood disaster in Texas: dozens dead, at least 23 children missing



A devastating flood swept through Central Texas after torrential rains dumped a month's worth of precipitation in just a few hours. The Guadalupe River rose nearly 8 meters in just 45 minutes, leaving…

Το Camp Mystic, που λειτουργεί από το 1926, αυτοπαρουσιάζεται ως ένας χώρος με «υγιές χριστιανικό περιβάλλον», όπου τα κορίτσια καλλιεργούν φιλίες, ενδυναμώνονται πνευματικά και «επιδιώκουν να γίνουν καλύτεροι άνθρωποι», όπως αναφέρει η ιστοσελίδα του.

🚨 Tragedy in Texas: Flash floods along the Guadalupe River have claimed 13 lives. 23 young Christian girls from Camp Mystic are still missing. 💔



These are children—daughters, sisters, friends. Please keep them and their families in your prayers. 🙏

Ο βουλευτής του Τέξας Chip Roy μίλησε με συγκλονιστικά λόγια για την οδύνη και τη σύγχυση που βιώνει η τοπική κοινωνία, την ώρα που οι διασώστες συνεχίζουν να αναζητούν τους αγνοούμενους και οι οικογένειες θρηνούν τις απώλειες.

«Χθες μιλούσα με τον πρόεδρο, με την υπουργό… αλλά δεν μπορούσα καν να ολοκληρώσω τη συζήτηση με την υπουργό, προσπαθώντας να της εξηγήσω τι αντιμετωπίζουμε», είπε ο Roy σε συνέντευξη Τύπου. «Αυτό δεν μου συμβαίνει συχνά, αλλά χρειάστηκα χρόνο για να συγκεντρωθώ και να της περιγράψω τι βλέπαμε», συμπλήρωσε.

Μέσα σε αυτό το σκοτάδι, ο Roy μοιράστηκε και στιγμές ανακούφισης, αναφερόμενος σε μια μαθήτρια από το σχολείο των παιδιών του που είχε εξαφανιστεί κατά τη διάρκεια της πλημμύρας αλλά βρέθηκε σώα. «Έλαβα ένα τηλεφώνημα και μια ενημέρωση σήμερα το πρωί, από το σχολείο των παιδιών μου. Ένα από τα παιδιά τους έλειπε και ένα από τα κορίτσια ήταν πάνω σε ένα στρώμα για δύο, τρεις ώρες μέσα στη νύχτα», ανέφερε. Το κορίτσι αυτό επανενώθηκε τελικά με τη μητέρα του.

«Αυτές είναι οι ευλογίες που πρέπει να γιορτάζουμε, ενώ ταυτόχρονα πενθούμε τις ζωές που χάθηκαν», πρόσθεσε.

Περίπου 1.000 άτομα από τοπικές, πολιτειακές και ομοσπονδιακές υπηρεσίες συμμετέχουν στις επιχειρήσεις διάσωσης, οι οποίες έχουν ήδη οδηγήσει στη σωτηρία εκατοντάδων ανθρώπων, πάνω από 160 από αέρος, σύμφωνα με τον Roy.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε μέσω των κοινωνικών του δικτύων ότι η κυβέρνησή του συνεργάζεται με τις πολιτειακές και τοπικές αρχές στο Τέξας για την αντιμετώπιση της καταστροφής. Όπως έγραψε, η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ θα βρεθεί σύντομα εκεί.

«Η Μελάνια κι εγώ προσευχόμαστε για όλες τις οικογένειες που επλήγησαν από αυτή τη φρικτή τραγωδία. Οι γενναίοι πρώτοι διασώστες βρίσκονται επιτόπου και κάνουν αυτό που γνωρίζουν καλύτερα. Ο ΘΕΟΣ ΝΑ ΕΥΛΟΓΕΙ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΚΑΙ Ο ΘΕΟΣ ΝΑ ΕΥΛΟΓΕΙ ΤΟ ΤΕΞΑΣ», έγραψε χαρακτηριστικά στην πλατφόρμα Truth Social.

Εν τω μεταξύ, περίπου 30 μίλια βόρεια του Όστιν, ο ποταμός San Gabriel στο Georgetown South Fork αναμένεται να φτάσει το απόγευμα σε ύψος κοντά στα 9 μέτρα, επίπεδο που σηματοδοτεί μεγάλο κίνδυνο πλημμύρας, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Αυτό ενδέχεται να οδηγήσει σε πλημμύρες δρόμων αλλά και σε απειλή για χαμηλά σπίτια από το Georgetown έως τη λίμνη Granger.

Η ίδια υπηρεσία προειδοποίησε ότι αναμένονται πρόσθετες ισχυρές βροχοπτώσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να προσθέσουν ακόμη 5 ίντσες στον συνολικό όγκο νερού, με ρυθμούς που φτάνουν τις 3 έως 6 ίντσες ανά ώρα. Αυτή η κατάσταση αυξάνει τον κίνδυνο νέων επεισοδίων ξαφνικών πλημμυρών.

Ο ποταμός Guadalupe κοντά στο Spring Branch ανέβηκε απότομα κατά περίπου 8 μέτρα μέσα στη νύχτα, αλλά οι στάθμη του προβλέπεται να αρχίσει να μειώνεται το πρωί.

Στην ευρύτερη περιοχή του Τέξας που επλήγη την Παρασκευή, η ατμόσφαιρα παραμένει κορεσμένη με υγρασία γεγονός που σημαίνει ότι υπάρχει αυξημένος κίνδυνος επανάληψης έντονων βροχοπτώσεων σε ήδη πλημμυρισμένες περιοχές.

Στα βορειοδυτικά του Όστιν, νωρίς το Σάββατο, καταγράφηκαν 6,5 έως 7,5 ίντσες βροχής μέσα σε μόλις 3 ώρες στο Burnet του Τέξας, ποσότητες που αντιστοιχούν σε ποσοστά εμφάνισης μίας φοράς στα 100 και στα 200 χρόνια αντίστοιχα. Αυτό οδήγησε στην έκδοση έκτακτης προειδοποίησης για πλημμύρες στο δυτικό Travis County, η οποία επεκτάθηκε στο μεγαλύτερο μέρος του Burnet County και στα δυτικά τμήματα του Williamson County.

Οι συνολικές βροχοπτώσεις στην περιοχή έχουν ήδη φτάσει τις 5 έως 10 ίντσες, ποσότητα που ισοδυναμεί με τον μέσο όρο τριών μηνών για το Όστιν, αλλά έπεσε σε μόλις 3 ώρες. Οι έντονοι ρυθμοί βροχόπτωσης προκάλεσαν την είσοδο νερού σε σπίτια κοντά στο Allen Branch Creek στο Burnet, ενώ στην περιοχή Liberty Hill σημειώθηκαν πλημμύρες στα ισόγεια σπιτιών, με αποτέλεσμα να χρειαστούν διασώσεις.

Μέχρι το τέλος του Σαββατοκύριακου, αναμένονται νέες καταιγίδες, αν και τα πιο έντονα φαινόμενα εκτιμάται ότι θα πλήξουν περιοχές ανατολικότερα. Ωστόσο, ισχύει προειδοποίηση για πλημμύρες μέχρι το βράδυ του Σαββάτου, με επιπλέον 2 έως 4 ίντσες βροχής να είναι πιθανό να πέσουν. Κάθε νέα βροχόπτωση θα μπορούσε να επιδεινώσει τις ήδη υπάρχουσες πλημμύρες ή να προκαλέσει νέες, λόγω του υπερκορεσμένου εδάφους.