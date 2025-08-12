Παρά τις θερινές εκπτώσεις και την έναρξη της τουριστικής περιόδου, η αγορά παραμένει «παγωμένη». Η ακρίβεια έχει περιορίσει δραματικά την κατανάλωση, με τους πολίτες να εστιάζουν μόνο στα απολύτως απαραίτητα. Ταυτόχρονα, 1 στους 2 Έλληνες δηλώνει ότι φέτος δεν θα καταφέρει να πάει διακοπές, λόγω οικονομικών δυσκολιών.

Οι θερινές εκπτώσεις, που ξεκίνησαν στις 14 Ιουλίου και θα διαρκέσουν έως τις 31 Αυγούστου, προσφέρουν για κάποιους μια μικρή οικονομική «ανάσα». Ωστόσο, όπως όλα δείχνουν, δεν έχουν καταφέρει να τονώσουν ουσιαστικά την αγορά.

«Η αγοραστική δύναμη πλέον έχει μειωθεί. Τα 2/3 πηγαίνουν στα βασικά. Ψωνίζουν όταν υπάρχει πραγματική ανάγκη, δεν υπάρχει πια η παρορμητική αγορά. Πλέον, ο κόσμος χαλάει τα λεφτά του διαφορετικά. Με βάση τα στοιχεία του Μαΐου έχουμε 5,6% μείωση του όγκου πωλήσεων, 4,4 σε πραγματικό τζίρο», είπε ο Θεόδωρος Καπράλος, πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιά, μιλώντας στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA».

Ένας στους δύο Έλληνες δεν θα κάνει διακοπές

Την ίδια στιγμή, η ακρίβεια στερεί και τις καλοκαιρινές διακοπές σε μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του MEGA, ένας στους δύο Έλληνες δεν θα κάνει διακοπές φέτος, κυρίως λόγω οικονομικών υποχρεώσεων, αλλά και των αυξημένων εξόδων μετακίνησης και διαμονής.

Όπως ανέφερε ο Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών: «Με βάση του ότι έχουμε τη μικρότερη αγοραστική αξία ως καταναλωτές στην Ευρώπη, είναι απόλυτα δεδομένο ότι πλέον καταλαβαίνουμε από τις τιμές των εκπτώσεων, πως οι εκπτώσεις δεν θα πάνε καλά. Αναμένουμε τις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη. Ή θα μας πάει στο να μείνουμε ή στο να κλείσουμε γιατί η όλη λογική του 60% των μικρομεσαίων να είναι σήμερα χρεωμένοι δεν οδηγεί σε καλά αποτελέσματα στο μέλλον».