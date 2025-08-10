Οι θερινές εκπτώσεις παραμένουν σε ισχύ για τα εμπορικά καταστήματα όλης της χώρας.

Οι εμπορικές εκπτώσεις ξεκίνησαν στις 14 Ιουλίου και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, θα διαρκέσουν έως τις 31 Αυγούστου.

Κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων, οι καταστηματάρχες υποχρεούνται να αναγράφουν με σαφήνεια την αρχική και τη νέα μειωμένη τιμή των προϊόντων, ώστε οι καταναλωτές να μπορούν να κάνουν εύκολα τις συγκρίσεις τους.

Ο τρόπος αναγραφής των εκπτώσεων

Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς υπενθυμίζει στους καταστηματάρχες την υποχρέωση τήρησης των διατάξεων του Κώδικα Δεοντολογίας (ΥΑ 66877/30-8-2024) σχετικά με τον τρόπο αναγραφής των εκπτώσεων:

Σε κάθε ανακοίνωση περί μείωσης τιμής, πρέπει να αναγράφεται ρητά η προγενέστερη τιμή (τιμή αναφοράς), βάσει της οποίας εφαρμόζεται η έκπτωση.

Ως προγενέστερη τιμή ορίζεται η χαμηλότερη τιμή που εφάρμοσε ο έμπορος στο κάθε προϊόν του, κατά την περίοδο των 30 ημερών πριν από την εφαρμογή της πρώτης έκπτωσης (δηλαδή πριν τις 14 Ιουλίου).

Η μείωση τιμής κατά τις τακτικές εκπτώσεις μπορεί να έχει την εξής μορφή, πάντα με την προϋπόθεση αναγραφής της προγενέστερης τιμής:

Ποσοστό (%), π.χ. «20% έκπτωση».

Συγκεκριμένο ποσό, π.χ. «10 ευρώ έκπτωση».

Αναγραφή νέας (χαμηλότερης) τιμής μαζί με την αναγραφή της προγενέστερης (υψηλότερης) τιμής, π.χ. «τώρα 50 ευρώ, πριν 100 ευρώ». Η προγενέστερη τιμή μπορεί να εμφανίζεται και διαγραμμένη.