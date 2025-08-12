Ασυνείδητοι δράστες αφαίρεσαν εργαλεία από το νέο, σύγχρονο σταθμό επισκευής ποδηλάτων, που εγκαινιάστηκε πριν από λίγες ημέρες στη Νέα Παραλία της Θεσσαλονίκης. Είναι χαρακτηριστικό πως οι άγνωστοι έκοψαν τα καλώδια συγκράτησης των εργαλείων με πένσα.

Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, μέσω δήλωσής του αναφέρει πως τα εργαλεία που κλάπηκαν θα αντικατασταθούν άμεσα και πως θα ληφθούν όλα τα μέτρα για την προστασία και την ασφάλεια του δημόσιου χώρου. «Πριν μερικές ημέρες παραδώσαμε στην κοινωνία της Θεσσαλονίκης δύο σύγχρονους, εύχρηστους σταθμούς επισκευής ποδηλάτων στη Νέα Παραλία. Η έκκληση που απευθύναμε τότε για σεβασμό του δημόσιου χώρου και την αποφυγή βανδαλισμών δεν έγινε, δυστυχώς, σεβαστή. Θα προχωρήσουμε στην άμεση αντικατάσταση των εργαλείων που κλάπηκαν και θα λάβουμε άμεσα όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία, την ασφάλεια και τη λειτουργικότητα του δημόσιου χώρου», αναφέρει ο δήμαρχος.

Προσθέτει, δε, πως «οι ασυνείδητοι δεν είναι ανίκητοι. Ό,τι και να κάνουν, όσες φορές και να το κάνουν, θα βρίσκουν μπροστά τους μια δημοτική Αρχή που είναι αποφασισμένη να βάλει τέλος σε φαινόμενα ανομίας που υποβιβάζουν την καθημερινότητα των συμπολιτών μας».

Σημειώνεται πως οι δύο σταθμοί επισκευής ποδηλάτων που διαθέτουν κατσαβίδια, ειδικά κλειδιά, μοχλούς και άλλα εργαλεία προσφέροντας στους ποδηλάτες τη δυνατότητα να επισκευάζουν μικροβλάβες και να συνεχίζουν απρόσκοπτα τη διαδρομή τους βρίσκονται μπροστά από τον κήπο Απογευματινού Ήλιου και στο ύψος του Μεγάρου Μουσικής, ενώ εγκαινιάστηκαν πριν από περίπου μία εβδομάδα, στις 6 Αυγούστου.