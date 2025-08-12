Τα λείψανα του Βρετανού μετεωρολόγου Ντένις «Τινκ» Μπελ, ο οποίος είχε εξαφανιστεί στην Ανταρκτική το 1959, εντοπίστηκαν ύστερα από περισσότερες από έξι δεκαετίες. Ο Ντένις Μπελ είχε εξαφανιστεί σε ηλικία 25 ετών, όταν έπεσε σε σχισμή πάγου κατά τη διάρκεια αποστολής του. Τα οστά του ήρθαν στο φως μόλις τον Ιανουάριο του 2025, όταν ένας παγετώνας, αφού έλιωσε, αποκάλυψε τα λείψανα μαζί με προσωπικά αντικείμενα, όπως το ρολόι του, το ραδιόφωνο και την πίπα του. Η είδηση της ανεύρεσης συγκίνησε ιδιαίτερα την οικογένειά του, με τον αδερφό του, Ντέιβιντ Μπελ, να δηλώνει συγκινημένος ότι «ο αδερφός του τελικά επέστρεψε στο σπίτι».

Μια ομάδα Πολωνών ερευνητών ήταν εκείνη που εντόπισε τα οστά του Ντένις μέσα σε λιωμένο πάγο και πέτρες στη βάση του παγετώνα Ecology στο νησί Κινγκ Τζορτζ. Οι επιστήμονες πραγματοποίησαν τέσσερα ξεχωριστά ταξίδια για να ανασύρουν προσεκτικά τα λείψανα του Μπελ. Σε επίσημη δήλωση, η ομάδα υπογράμμισε ότι «έγιναν όλες οι απαραίτητες προσπάθειες ώστε ο Ντένις να μπορέσει να επιστρέψει στο σπίτι». Ο Ντέιβιντ, ο οποίος ζει πλέον στην Αυστραλία, σχεδιάζει να ταξιδέψει σύντομα στην Αγγλία όπου, μαζί με την αδερφή του, θα οδηγήσουν τον Ντένις την τελευταία του κατοικία. Ο ίδιος εκφράστηκε με λόγια γεμάτα συγκίνηση: «Είναι υπέροχο, πρόκειται να συναντήσω τον αδερφό μου. Μπορεί να πει κανείς ότι δεν θα έπρεπε να χαιρόμαστε, αλλά είμαστε χαρούμενοι. Βρέθηκε και τώρα επιστρέφει στο σπίτι».

Όπως αναφέρει η nypost, η εξαφάνιση του Ντένις Μπελ αποτελεί μια τραγική ιστορία που σημάδεψε την οικογένειά του για δεκαετίες. Ο Ντέιβιντ θυμάται πώς το τραγικό μήνυμα έφτασε στο σπίτι τους στο Λονδίνο: «Ο ταχυδρόμος είπε: “Λυπάμαι που το λέω, αλλά είναι κακά νέα”. Ήταν μια φρικτή στιγμή». Ο Ντέιβιντ εξομολογήθηκε επίσης τη θλίψη που ένιωσαν οι γονείς του, ειδικά η μητέρα του, που «ποτέ δεν κατάφερε να το ξεπεράσει. Δεν μπορούσε να αντέξει ούτε τις φωτογραφίες του, ούτε να μιλάει για αυτόν». Ο Ντένις είχε εκπαιδευτεί ως μετεωρολόγος στη Βασιλική Αεροπορία και το 1958 στάλθηκε στην Ανταρκτική από τον οργανισμό Falkland Islands Dependencies Survey για μια διετή αποστολή στον σταθμό Admiralty Bay, ένα μικρό βρετανικό ερευνητικό κέντρο στο νησί Κινγκ Τζορτζ, περίπου 120 χιλιόμετρα από την ακτή. Η εργασία του περιλάμβανε την αποστολή μετεωρολογικών μπαλονιών και την αποστολή τακτικών ραδιοφωνικών αναφορών καιρού στη Βρετανία, μία ιδιαίτερα απαιτητική δουλειά που απαιτούσε τη λειτουργία γεννήτριας υπό συνθήκες βαριάς παγωνιάς.

Η μοιραία στιγμή συνέβη στις 26 Ιουλίου 1959, όταν ο Ντένις έκανε εξερευνητική βόλτα στο νησί Κινγκ Τζορτζ και φρόντιζε τα σκυλιά του ελκήθρου του. Σύμφωνα με μαρτυρίες του τότε συνεργάτη του, Τζεφ Στοκς, ο Ντένις γλίστρησε και έπεσε σε μια σχισμή πάγου. Ο Στοκς προσπάθησε να τον τραβήξει με ένα σχοινί, το οποίο ο Ντένις έδεσε στη ζώνη του, αλλά η ζώνη έσπασε λίγο πριν φτάσει στην κορυφή και ο Ντένις έπεσε ξανά, αυτή τη φορά χωρίς να δώσει σημάδια ζωής. Ο Ντέιβιντ περιέγραψε την ιστορία ως κάτι που ποτέ δεν κατάφερε να ξεπεράσει. Λίγες εβδομάδες πριν την ανακοίνωση της ανεύρεσης των λειψάνων, πέθανε και ο Τζεφ Στοκς.

Από το 1944, 29 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους κατά την εργασία τους στις βρετανικές αποστολές στην Ανταρκτική, σύμφωνα με τον British Antarctic Monument Trust, αναδεικνύοντας τους κινδύνους και τις δυσκολίες των αποστολών σε αυτή την απομακρυσμένη και εχθρική περιοχή.

Πηγή φωτογραφίας: British Antarctic Survey