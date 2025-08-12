Η αθλητική επικαιρότητα της 12ης Αυγούστου γεμίζει τις οθόνες με κορυφαίες αναμετρήσεις σε τένις, ποδόσφαιρο, μπάσκετ και στίβο, με τις μεταδόσεις να απλώνονται από τα ξημερώματα μέχρι αργά το βράδυ στα μεγαλύτερα αθλητικά κανάλια της χώρας. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς συνεχίζει στο ATP Masters 1000 του Σινσινάτι, ενώ ελληνικές ομάδες δοκιμάζονται σε φιλικά ποδοσφαιρικά τουρνουά.
Αναλυτικά το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων για σήμερα:
Μπάσκετ
- 01:00 COSMOTE SPORT 7 HD: NBA TV 2024-25
- 04:00 COSMOTE SPORT 7 HD: NBA TV 2024-25
Τένις
- 00:30 COSMOTE SPORT 6 HD: ATP Masters 1000 Σινσινάτι
- 02:00 COSMOTE SPORT 6 HD: ATP Masters 1000 Σινσινάτι
- 18:00 Novasports 6HD: WTA 1000 Σινσινάτι, 4η μέρα
- 18:00 COSMOTE SPORT 6 HD: ATP Masters 1000 Σινσινάτι
- 21:00 COSMOTE SPORT 6 HD: ATP Masters 1000 Σινσινάτι
Στίβος
- 18:30 COSMOTE SPORT 7 HD: World Athletics Continental Tour Gold 2025, Βουδαπέστη
Ποδόσφαιρο
- 18:30 COSMOTE SPORT 2 HD: ΑΕΛ – Πανσερραϊκός (Φιλικός αγώνας)
- 21:00 COSMOTE SPORT 2 HD: Βόλος ΝΠΣ – Λεβαδειακός (Φιλικός αγώνας)