Η αθλητική επικαιρότητα της 12ης Αυγούστου γεμίζει τις οθόνες με κορυφαίες αναμετρήσεις σε τένις, ποδόσφαιρο, μπάσκετ και στίβο, με τις μεταδόσεις να απλώνονται από τα ξημερώματα μέχρι αργά το βράδυ στα μεγαλύτερα αθλητικά κανάλια της χώρας. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς συνεχίζει στο ATP Masters 1000 του Σινσινάτι, ενώ ελληνικές ομάδες δοκιμάζονται σε φιλικά ποδοσφαιρικά τουρνουά.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων για σήμερα:

Μπάσκετ

01:00 COSMOTE SPORT 7 HD: NBA TV 2024-25

04:00 COSMOTE SPORT 7 HD: NBA TV 2024-25

Τένις

00:30 COSMOTE SPORT 6 HD: ATP Masters 1000 Σινσινάτι

02:00 COSMOTE SPORT 6 HD: ATP Masters 1000 Σινσινάτι

18:00 Novasports 6HD: WTA 1000 Σινσινάτι, 4η μέρα

18:00 COSMOTE SPORT 6 HD: ATP Masters 1000 Σινσινάτι

21:00 COSMOTE SPORT 6 HD: ATP Masters 1000 Σινσινάτι

Στίβος

18:30 COSMOTE SPORT 7 HD: World Athletics Continental Tour Gold 2025, Βουδαπέστη

Ποδόσφαιρο