Υπό έλεγχο τέθηκε η δασική πυρκαγιά που έκαιγε στην Ισπανία κοντά στην πρωτεύουσα της χώρας, τη Μαδρίτη. Συγκεκριμένα, η φωτιά έκαιγε στην περιοχή του Τρες Κάντος, από την οποία πέθανε ένας άνθρωπος, ενώ υποχρέωσε τις Αρχές να απομακρύνουν 180 ανθρώπους από τις εστίες τους, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι περιφερειακές αρχές.

Οι ευνοϊκές συνθήκες στη διάρκεια της νύχτας επέτρεψαν να τεθεί υπό έλεγχο η πυρκαγιά, διευκρίνισε σε ανακοίνωσή της η Κοινότητα της Μαδρίτης.

«Ένας άνδρας, που είχε διακομιστεί με ελικόπτερο στο νοσοκομείο Λα Παθ καθώς είχε υποστεί εγκαύματα στο 98% του σώματός του, απεβίωσε αργότερα», σημείωσε η Κοινότητα της Μαδρίτης.

«Λυπάμαι βαθύτατα για τον θάνατο του άνδρα που είχε τραυματιστεί σοβαρά στη δασική πυρκαγιά του Τρες Κάντος», σημείωσε σε ανάρτησή της στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X η πρόεδρος της Kοινότητας της Μαδρίτης Ισαμπέλ Ντίαθ Αγιούσο.

Η πυρκαγιά στο προάστιο Τρες Κάντος βόρεια της Μαδρίτης έκαψε έκταση μεγαλύτερη των 10.000 στρεμμάτων.

Nuevo incendio en Tarifa y Zahara de los Atunes (Cádiz). Conviene recordar que Juanma Moreno del PP dejó el año pasado sin utilizar 120 millones de euros para prevenir incendios forestales y que los bomberos forestales andaluces ganan menos de 1.400 euros por jugarse la vida. pic.twitter.com/Vyf6uGMNEl — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) August 11, 2025

Σύμφωνα με την ισπανική μετεωρολογική υπηρεσία AEMET, σήμερα συνεχιζόταν στην Ισπανία ένα παρατεταμένο κύμα καύσωνα, με θερμοκρασίες που αναμένεται να φτάσουν τους 44 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες περιφέρειες.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, τα θερμότερα και ξηρότερα καλοκαίρια στην περιοχή της Μεσογείου τη θέτουν σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης δασικών πυρκαγιών. Από τη στιγμή που θα ξεσπάσουν οι πυρκαγιές, η ξηρή βλάστηση και οι ισχυροί άνεμοι μπορούν να οδηγήσουν στη γρήγορη εξάπλωσή τους, όπως και στο να μαίνονται ανεξέλεγκτα, προκαλώντας ορισμένες φορές «πύρινους στροβίλους».