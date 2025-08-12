Ένα ασυνήθιστο περιστατικό σημειώθηκε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στη Μητροπόλεως όπου μια νύφη βγήκε στον δρόμο και -κυριολεκτικά- σταμάτησε την κυκλοφορία για να χορέψει. Το λεωφορείο του ΟΑΣΘ που περνούσε εκείνη την ώρα αναγκάστηκε να σταματήσει, καθώς η νύφη και οι καλεσμένοι του γάμου της έστησαν αυθόρμητο γλέντι στη μέση του δρόμου.

Ο γάμος ήταν ελληνοσερβικός, με έντονο εορταστικό κλίμα, μουσική και παραδοσιακούς χορούς. Το στιγμιότυπο τράβηξε τα βλέμματα των περαστικών, με κάποιους να ενοχλούνται από τη διακοπή της κυκλοφορίας και άλλους να ενθουσιάζονται με την πρωτοβουλία.

Το περιστατικό έγινε viral στα social media, με διχασμένα σχόλια: άλλοι το χαρακτήρισαν ρομαντικό και αυθεντικό, ενώ άλλοι στάθηκαν στην ταλαιπωρία οδηγών και επιβατών.