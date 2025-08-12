Η Αθήνα το καλοκαίρι έχει τον δικό της τρόπο να σε κρατά μακριά από τη ρουτίνα, ακόμα κι αν μείνεις στην πόλη.

Urban ταράτσες, υπέροχα σημεία για θέα αφ’ υψηλού και στέκια γεμάτα χαρακτήρα υπόσχονται cocktails με φόντο την Ακρόπολη, ρομαντική ατμόσφαιρα με φωτάκια, comfort φαγητό και μουσικές που ταξιδεύουν.

Από το Μοναστηράκι μέχρι τον Κεραμεικό, αυτά τα μέρη είναι η απόδειξη πως το καλοκαίρι στην Αθήνα μπορεί να είναι απολαυστικό και γεμάτο εκπλήξεις.

Couleur Locale

Με urban ύφος και χαλαρή ατμόσφαιρα, η ταράτσα του Couleur Locale (Νορμανού 3, Μοναστηράκι) αποτελεί σταθερό σημείο συνάντησης για Αθηναίους και επισκέπτες που αναζητούν δροσερά cocktails με φόντο την Ακρόπολη. Την εμπειρία συμπληρώνουν jazz, soul, funky και rock’n’roll μουσικές που παίζουν διακριτικά, ενώ είναι εξίσου αγαπημένο στέκι και για καφέ, χάρη στην ιδιαίτερη έμφαση που δίνει στην ποιότητά του.

Retire

Στην ταράτσα της Μητροπόλεως 26-28, το Retire προσφέρει μια ατμόσφαιρα γεμάτη καλοκαιρινή μαγεία: φωτάκια που δημιουργούν ρομαντική διάθεση, την Ακρόπολη σε πρώτο πλάνο και ένα μπαρ-καντίνα που, αν και λιτό στο μενού, σερβίρει νόστιμες προτάσεις και απολαυστικά cocktails. Ιδανικό στέκι για δροσερά βράδια κάτω από τον έναστρο αθηναϊκό ουρανό.

Το Λοκάλι

Η ελληνική παμπ Το Λοκάλι (Σαρρή 44, Ψυρρή) επαναπροσδιορίζει την έννοια του local με το μότο «δεν είσαι local μόνο στη γειτονιά σου, αλλά όπου νιώθεις σπίτι σου». Στην όμορφη, δροσερή αυλή με πλατάνους και μουριές σερβίρει comfort φαγητό, απλό αλλά καλομαγειρεμένο, ιδανικό για μοίρασμα. Η μπάρα προσφέρει ελληνικά κρασιά, αποστάγματα και μπίρες, ενώ από το πρωί σερβίρει εξαιρετικό specialty καφέ. Highlight του καλοκαιριού, η υπέροχη ταράτσα του.

Bios

Αν θέλεις να αποφύγεις τις κλασικές τουριστικές ταράτσες του κέντρου, το Bios είναι το ιδανικό urban στέκι. Με εναλλακτικό χαρακτήρα, ξαπλώστρες, χαρακτηριστικά neon φώτα και postcard θέα στην Ακρόπολη και τον Παρθενώνα, δημιουργεί μια ξεχωριστή ατμόσφαιρα για χαλαρό ποτό, κουβέντα και γνωριμίες. Αξίζει και για τις καλλιτεχνικές δράσεις που φιλοξενεί, αφού είναι ταυτόχρονα και πολιτιστικός χώρος.