Σύμφωνα με το εορτολόγιο σήμερα 12 Αυγούστου γιορτάζουν

Φώτης, Ανίκητος

Ποιος γιορτάζει αύριο

Δεν υπάρχει κάποιο γνωστό όνομα που να γιορτάζει στην Ελλάδα

Σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη

Μαρτύρων Φωτίου και Ανικήτου

Μάρτυρες Φώτιος και Ανίκητος

Οι Άγιοι Φώτιος και Ανίκητος ήταν χριστιανοί μάρτυρες που έζησαν στην πόλη Νικομήδεια κατά την εποχή του Αυτοκράτορα Διοκλητιανού (284-305μ.Χ.). Ο Ανίκητος ήταν θείος του Φωτίου και οι δύο συνδύαζαν την αφοσίωσή τους στον Χριστιανισμό με το έργο τους ως γιατροί, το οποίο ασκούσαν αφιλοκερδώς για να βοηθούν τους συνανθρώπους τους.

Όταν ξεκίνησαν οι διωγμοί των χριστιανών, ο Ανίκητος παρευρέθηκε στη Σύγκλητο, όπου ο Διοκλητιανός μίλησε υβριστικά εναντίον των χριστιανών. Ο Ανίκητος στάθηκε με θάρρος, δήλωσε ανοιχτά την πίστη του στον Χριστό και αντιτάχθηκε στην ειδωλολατρία. Ως τιμωρία, υπέστη Σειρά δεινών βασανιστηρίων: τον έριξαν σε λιοντάρι που τον σεβάστηκε, δοκιμάστηκε σε τροχό με φωτιά που δεν τον έβλαψε, και τότε έσπευσε ο ανιψιός του, Φώτιος, να τον στηρίξει. Τελικά, και οι δύο συνελήφθησαν, δέθηκαν μαζί και οδηγήθηκαν σε λουτρό καυτό, όπου παρέδωσαν τη ζωή τους, λαμβάνοντας τον μαρτυρικό θάνατο ως ένδειξη αφοσίωσης και αυτοθυσίας για την πίστη.

Η Εκκλησία τιμά τη μνήμη τους στις 12 Αυγούστου κάθε χρόνο ως πρότυπο χριστιανικής γενναιότητας και αφοσίωσης. Η εορτή τους είναι υπενθύμιση της δύναμης της πίστης και της σημασίας της αυτοθυσίας, καθώς οι μαρτυρικοί τους βίοι εμπνέουν τους πιστούς να παραμένουν ακλόνητοι στις αξίες τους ακόμη και στις πιο δύσκολες εποχές.

«Πλανάσαι, βασιλιά, αν νομίζεις ότι με τα μέτρα κατά των Χριστιανών θα πετύχεις τους ασεβείς σκοπούς σου. Μάθε ότι οι χριστιανοί αποτελούν σήμερα την υγιέστερη μερίδα της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Και θα ήταν ανόητοι και αναίσθητοι αν πίστευαν στα είδωλα. Γι’ αυτό όποια μέτρα και αν πάρεις εναντίον τους, στο τέλος ζημιωμένος θα είσαι εσύ, ενώ αυτοί ένδοξοι μάρτυρες».

Η ημέρα αυτή στο ορθόδοξο εορτολόγιο είναι αφιερωμένη στους δύο αγίους, υπενθυμίζοντας την ανάγκη για θάρρος, πίστη και αλληλοστήριξη.

