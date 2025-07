Αρκετοί κάτοικοι του Τέξας έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας πλημμυρών που έπληξαν τις νότιες Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, οι οποίες ανέφεραν επίσης ότι υπάρχουν αγνοούμενοι, μεταξύ των οποίων και παιδιά.

Ο πρώτος απολογισμός των θυμάτων κάνει λόγο για τον θάνατο έξι έως δέκα ανθρώπων, ανάμεσά τους και παιδιά σύμφωνα με τον αναπληρωτή κυβερνήτη της πολιτείας, ο Νταν Πάτρικ.

Ο απολογισμός της ξαφνικής ανόδου της στάθμης των υδάτων παραμένει αδιευκρίνιστος, εξήγησε σε συνέντευξη Τύπου ο Ρομπ Κέλι, ο επικεφαλής των τοπικών αρχών της κομητείας Κερ, που βρίσκεται στο κεντρικό Τέξας.

«Προσπαθούμε να ταυτοποιήσουμε τους ανθρώπους» που πέθαναν, δήλωσε, κάνοντας λόγο για «πολύ καταστροφικές και φονικές» πλημμύρες που σάρωσαν την περιοχή λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων.

Από τα περίπου 750 παιδιά που συμμετείχαν σε θερινή κατασκήνωση στην κομητεία Κερ, στο κεντρικό Τέξας, «περίπου 20 φέρονται ως αγνοούμενα», δήλωσε ο Πάτρικ σε συνέντευξη Τύπου.

Το πρακτορείο Reuters, επικαλούμενο δημοσιεύματα, μεταδίδει ότι έχει επιβεβαιωθεί ο θάνατος 13 ανθρώπων από τις πλημμύρες στο Τέξας.

Ο Ρομπ Κέλι υπογράμμισε ότι οι πλημμύρες αυτές σημειώθηκαν ξαφνικά σε μια περιοχή που είναι συνηθισμένη σε αυτό το είδος φαινομένου.

«Έχουμε συνέχεια πλημμύρες. Αυτή είναι η πιο επικίνδυνη κοιλάδα ποταμού στις Ηνωμένες Πολιτείες», τόνισε αναφερόμενος στον ποταμό Γουαδελούπη που διασχίζει την περιοχή, αλλά «δεν είχαμε κανένα λόγο να πιστεύουμε ότι θα συνέβαινε κάτι σαν αυτό που συνέβη εδώ».

