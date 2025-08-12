Η ΑΑΔΕ πραγματοποίησε αιφνιδιαστικούς ελέγχους σε τουριστικά σκάφη της Σαντορίνης, αποκαλύπτοντας εκτεταμένες παραβάσεις φορολογικής νομοθεσίας. Από τα 23 σκάφη που ελέγχθηκαν, σχεδόν τα μισά βρέθηκαν να παρανομούν, με παραβάσεις που αφορούσαν κυρίως μη έκδοση αποδείξεων και πληρωμές άνω των 500 ευρώ σε μετρητά. Τα πρόστιμα έφτασαν τις 34.140 ευρώ, ενώ οι έλεγχοι συνεχίζονται.

Στην «Κοινωνία Ώρα MEGA» μίλησε ο Δημήτρης Μέρκος, Πρόεδρος Συλλόγου Εφοριακών Αττικής, μίλησε για την επιχείρηση.

«Αυτό που επιβεβαιώνουμε είναι πως υπάρχει μεγάλο ποσοστό φοροδιαφυγής. Πρέπει να υπάρχει ο ελεγκτικός μηχανισμός ώστε να περιοριστούν αυτά τα φαινόμενα. Στα νησιά αυτή τη στιγμή υπάρχει μεγάλη οικονομική δραστηριότητα που κατακλύζονται από εκατομμύρια τουρίστες, αλλά αυτό δεν αποτυπώνεται από φόρους. Σαν εργαζόμενοι ρωτάμε: η απόφαση να κλείσουν οι υπηρεσίες μας σε αυτά τα νησιά κρίνεται αποτελεσματική;.