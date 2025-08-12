Νεαρός τουρίστας έπεσε από βράχο στον λόφο του Λυκαβηττού το πρωί της Τρίτης, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να μεταφερθεί σε νοσοκομείο.

Ο 25χρονος, σύμφωνα με πληροφορίες, έπεσε από βράχο στην πλευρά του Αγίου Γεωργίου. Δεν είναι γνωστή, για την ώρα, η σοβαρότητα των τραυμάτων του νεαρού.

Πληροφορίες αναφέρουν πως οι συνθήκες της πτώσης είναι υπό διερεύνηση, ενώ στην περιοχή έπνεαν ισχυροί άνεμοι. Ο άνδρας, κατά τις πρώτες πληροφορίες, είναι 25-30 ετών περίπου και έπεσε στο κενό από το άκρο του προαυλίου του Άη Γιώργη, όπου είναι τοποθετημένη μια μαρμάρινη πλάκα.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, έπεσε πρώτα στα βράχια που είναι από κάτω και στη συνέχεια στο πλακόστρωτο -όπου περνούν τα σκαλιά. Άτομα που ήταν στο σημείο κάλεσαν το 112 και στην περιοχή έφτασε πρώτα μια μοτοσικλέτα ταχείας ανταπόκρισης του ΕΚΑΒ, μαζί με δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Ταυτόχρονα, αστυνομικοί διέκοψαν για λίγο την πρόσβαση στον Άη Γιώργη, ενώ δημοτικοί αστυνομικοί έκλεισαν τον δρόμο από το θέατρο.

Οι πυροσβέστες, με διασωστικό εξοπλισμό, και τη συνδρομή του ΕΚΑΒ προσέγγισαν τον τραυματία και τον απομάκρυναν από το σημείο. Για να μην ταλαιπωρηθεί περαιτέρω χρησιμοποίησαν το τελεφερίκ για να τον παραδώσουν σε ασθενοφόρο ΕΚΑΒ.

Αστυνομικοί έλαβαν μαρτυρίες από αυτόπτες μάρτυρες και μεταξύ των σεναρίων που εξετάζονται είναι αν παρασύρθηκε από τον αέρα την ώρα της λήψης φωτογραφίας. Εξάλλου, μόλις λίγες ημέρες νωρίτερα, ο Λυκαβηττός είχε κλείσει εξαιτίας των ισχυρών ανέμων και του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς.