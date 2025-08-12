«Έχει μπει στο στόχαστρο της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και ελέγχεται το πώς έβγαζε τόσα χρήματα», είπε ο Γιώργος Καλλιακμάνης, επίτιμος πρόεδρος των Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής, αναφορικά με τον πρώην αστυνομικός και influencer, ο οποίος προφυλακίστηκε με την κατηγορία της κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών.

«Ο ίδιος παραδέχεται ότι έβγαζε την ημέρα 2.000 ευρώ και είχε και κάποιες άλλες δραστηριότητες, σε μια κατασκευαστική εταιρεία και μια εταιρεία με καλλυντικά που εκεί ελέγχεται αν αυτές οι δραστηρίοτητες είχαν ως σκοπό να “ξεβρομίσουν” χρήμα το οποίο είχε αποκομίσει από εγκληματικές δραστηριότητες».

Στη συνέχεια, όπως εξήγησε ο Γιώργος Καλλιακμάνης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ: «Σε κάποια σημεία παραδέχεται ότι κάνει διακίνηση ναρκωτικών, κάνει ένα αλισβερίσι με μια πελάτισσά του. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν μπορεί να μην υπάρχουν συνεργοί, όταν κάποιος διακινεί ναρκωτικά».

«Φαίνεται, σύμφωνα με μια συνομιλία που έχει καταγραφεί, ότι ο ίδιος λέει σε κάποιον άλλον πως έδωσε ναρκωτικές ουσίες σε νεαρά άτομα – ουσίες τόσο ισχυρές που, όπως λέει, ζαλίστηκαν οι νεαροί. Μάλιστα, αναφέρει ότι πήρε και ο ίδιος από την ίδια ουσία και κοιμόταν για πολλές ώρες. Σε αυτό το σημείο στάθηκε ο ανακριτής, και για αυτόν τον λόγο προφυλακίστηκε».