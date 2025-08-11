Διάλογοι – φωτιά, στους οποίους φέρεται να παραδέχεται τεράστια έσοδα από αδήλωτες δουλειές, είναι αυτοί που «έκαψαν» τον αστυνομικό TikToker, ο οποίος έχει προφυλακιστεί με την κατηγορία της διακίνησης ναρκωτικών.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, σε μια σειρά από επικοινωνίες που είχε ο πρώην αστυνομικός, αφήνει υπόνοιες για παράνομα έσοδα. Έχοντας αυτά τα κέρδη, πιθανότατα αποφάσισε να παραιτηθεί από την Αστυνομία.

«Αν ήθελα νομίζεις δεν θα έμενα; Εμένα, μαλ..α σε μια δουλειά βγάζω δέκα χιλιάρικα τον μήνα στην άλλη χίλια ευρώ…». Σε άλλη συνομιλία, ακούγεται να λέει: «Κοίτα θα σου πω το εξής, για να μπω εγώ σε διαδικασία να αφήσω την Αστυνομία, μόνιμη δουλειά πάει να πει ότι κάτι έχω δει. Ότι γίνεται με τα… δηλαδή… από κέρδη από κτίρια, από στυλ μεσιτικά από, από από έξτρα οτιδήποτε παίρνω μερίδιο κανονικά».

Ο προφυλακισμένος αστυνομικός φέρεται να έχει στην κατοχή του περισσότερα από 10 ακίνητα, ενώ συμμετείχε και σε κατασκευαστική εταιρεία. Σε μια από τις συνομιλίες του, ακούγεται να υπολογίζει τα έσοδά του. «Εμένα είναι δύο χιλιάρικα την ημέρα και συν έχω κλείσει συμφωνία με την Κύπρια πέντε χιλιάρικα είναι ο μήνας, εεε για να… τρέχω τις δουλειές της όλα αυτά τέλος πάντων που σου έχω πει… Είναι 60 είναι, τριάντα πες ένα εξηντάρι, 50 πες καθαρά. Συν τα πέντε της αλληνής 55 και έχω πάρει καμιά δεκαριά σπίτια έχω και ενοίκια αρκετά οπότε είμαι τέλια, δεν έχω, είμαι κομπλέ».

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, η έρευνα της διεύθυνσης εσωτερικών υποθέσεων ξεκίνησε 21 Νοεμβρίου του 2024 όταν άγνωστος έστειλε 3 email αναφέροντας ότι ο 34χρονος εργάζεται σε γνωστό club με αντάλλαγμα 20.000 ευρώ, για να πουλά προστασία αλλά και ναρκωτικά.