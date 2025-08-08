Με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή, ο πρώην αστυνομικός και TikTok κρίθηκε προφυλακιστέος μετά τη σύλληψή του για υπόθεση διακίνηση ναρκωτικών.

Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε επίσης ο 22χρονος φίλος του, ο οποίος επιχείρησε να ξεφορτωθεί τα 153 γραμμάρια κοκαΐνης από το σπίτι του πρώην αστυνομικού στο Παλαιό Φάληρο, κατά την έφοδο των Εσωτερικών Υποθέσεων.

Έχουν δεσμευτεί οι τραπεζικοί του λογαριασμοί

Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχουν σοβαρές υποψίες ότι τα ποσά τα οποία φέρεται να κέρδισε από τη διακίνηση ναρκωτικών, αναμείχθηκαν με νόμιμα περιουσιακά στοιχεία και ενσωματώθηκαν στις οικονομικές του δραστηριότητες με σκοπό την νομιμοποίησή τους.

Γι΄ αυτόν τον λόγο δεσμεύθηκαν όλοι οι τραπεζικοί λογαριασμοί του και όλες οι θυρίδες που μπορεί να υπάρχουν στο όνομά του για να δουν οι ελληνικές αρχές από που προέρχονται αυτά τα χρήματα.

Οι Αρχές εξετάζουν έναν πίσω από αυτό βρίσκεται δίκτυο διακίνησης χρημάτων ή αν αυτά τα χρήματα του τα έστειλαν τρίτα άτομα τα οποία και θα διερευνηθούν.