Μία ανάσα από μία σπουδαία μεταγραφή βρίσκεται ο ΠΑΟΚ.
Σύμφωνα με τσεχικά ΜΜΕ, οι Θεσσαλονικείς κατέθεσαν νέα, βελτιωμένη, πρόταση για τον Χρήστο Ζαφείρη.
Η τρίτη προσφορά του «Δικεφάλου του Βορρά» φτάνει με κάποια απόλυτα εφικτά μπόνους τα 16 εκατ. ευρώ! Το «πάγιο» ποσό που δίνεται είναι στα 13 εκατ. ευρώ, ενώ στην τσεχική ομάδα ο ΠΑΟΚ προσφέρει και ένα μεγάλο ποσοστό μεταπώλησης, που φτάνει το 25%.
