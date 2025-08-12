Μία ανάσα από μία σπουδαία μεταγραφή βρίσκεται ο ΠΑΟΚ.

Σύμφωνα με τσεχικά ΜΜΕ, οι Θεσσαλονικείς κατέθεσαν νέα, βελτιωμένη, πρόταση για τον Χρήστο Ζαφείρη.

Η τρίτη προσφορά του «Δικεφάλου του Βορρά» φτάνει με κάποια απόλυτα εφικτά μπόνους τα 16 εκατ. ευρώ! Το «πάγιο» ποσό που δίνεται είναι στα 13 εκατ. ευρώ, ενώ στην τσεχική ομάδα ο ΠΑΟΚ προσφέρει και ένα μεγάλο ποσοστό μεταπώλησης, που φτάνει το 25%.