Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν χθες Πέμπτη ότι έδωσαν το πράσινο φως για την πώληση βομβών στον Καναδά, σε συμφωνία ύψους 2,68 δισ. δολαρίων, παρά το κλίμα έντασης που επικρατεί στις εμπορικές σχέσεις των δύο χωρών.

Η σύμβαση αφορά την πώληση χιλιάδων βομβών διαφόρων τύπων, συμπεριλαμβανομένων 3.414 βομβών BLU-111, βάρους 225 κιλών ανά δείγμα, 3.100 βομβών ακριβείας GBU-39, καθώς και διατρητικών βομβών, σύμφωνα με ανακοίνωση της υπηρεσίας συνεργασίας για την άμυνα και την ασφάλεια (DSCA), που διευκρινίζει πως ειδοποιήθηκε σχετικά με τη συναλλαγή το Κογκρέσο, όπως προβλέπει η αμερικανική νομοθεσία.

Βασικοί ανάδοχοι είναι οι εταιρείες Boeing και RTX Corporation (σ.σ. η πρώην Raytheon Technologies).

Η πώληση «θα βελτιώσει τις στρατιωτικές δυνατότητες συμμάχου στο NATO (…) και την αξιόπιστη αμυντική δυνατότητα του Καναδά για την αποτροπή κάθε επίθεσης», κατά το δελτίο Τύπου.

Ο καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνι ανακοίνωσε τον Ιούνιο ότι η χώρα του θα αφιερώσει φέτος το 2% του ΑΕΠ στην άμυνα, προκειμένου να εκπληρώσει τον στόχο που είχε οριστεί από το NATO, «μισή δεκαετία μπροστά από το χρονοδιάγραμμα» γι’ αυτό, εξαιτίας «των απειλών που πολλαπλασιάζονται».

Είπε επίσης ότι η Οτάβα θα επιδιώξει να μειώσει την εξάρτησή της όσον αφορά την απόκτηση στρατιωτικού υλικού από τις ΗΠΑ, προσθέτοντας πως η νέα συμπεριφορά της Ουάσιγκτον σε διεθνές επίπεδο έχει συνέπειες.

Αφότου επέστρεψε στην αμερικανική προεδρία τον Ιανουάριο, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει αναφερθεί με μειωτικό τρόπο στον Καναδά, έχει υποστηρίξει επανειλημμένα πως ο βόρειος γείτονας των ΗΠΑ θα έπρεπε να γίνει η 51η πολιτεία τους, ενώ εξαπέλυσε εμπορικό πόλεμο εναντίον του, εφαρμόζοντας σειρά επιπρόσθετων τελωνειακών δασμών.