Η φετινή τουριστική περίοδος στην Ελλάδα κινείται σε κλίμα αντιθέσεων: από τη μία, οι κρατήσεις τελευταίας στιγμής και η συγκρατημένη μέση δαπάνη ανά επισκέπτη, και από την άλλη, η αισιοδοξία πως το τρίμηνο Αυγούστου-Οκτωβρίου μπορεί να υπερβεί τις επιδόσεις του 2024 και να οδηγήσει σε ένα ακόμη έτος-ρεκόρ αφίξεων.

Στοιχεία για τον προγραμματισμό των αεροπορικών θέσεων δείχνουν αύξηση 4,6% σε σχέση με πέρυσι, ενισχύοντας τις προβλέψεις ότι η συνολική εικόνα του 2025 θα κλείσει με θετικό πρόσημο. Σύμφωνα με το «Airdata Tracker» του ΙΝΣΕΤΕ, για τον Αύγουστο οι διαθέσιμες θέσεις αυξάνονται κατά 4,4%, για τον Σεπτέμβριο κατά 4,7% και για τον Οκτώβριο κατά 4,8%, σε σχέση με τους αντίστοιχους μήνες του 2024.

Η εντυπωσιακότερη αύξηση καταγράφεται στις πτήσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες, με άνοδο 23,2% στο τρίμηνο, εξέλιξη που αποδίδεται στο άνοιγμα νέων δρομολογίων και την ενίσχυση υφιστάμενων γραμμών. Η Βρετανία και η Γερμανία -οι δύο μεγαλύτερες αγορές εισερχόμενου τουρισμού- παρουσιάζουν πιο ήπιες αλλά θετικές μεταβολές, με αύξηση 2,6% και 2,5% αντίστοιχα. Σε αρκετές περιπτώσεις, οι αυξήσεις προκύπτουν από στρατηγικές κινήσεις των αεροπορικών εταιρειών για ενίσχυση της παρουσίας τους σε περιφερειακά αεροδρόμια και διεύρυνση της εποχικότητας.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025, οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις ανήλθαν σε 10,3 εκατομμύρια, σημειώνοντας αύξηση 556.000 επιβατών ή 5,7% σε σχέση με πέρυσι. Η Κρήτη βρέθηκε στην κορυφή των αφίξεων με 1,9 εκατομμύρια ταξιδιώτες (+4,7%), ακολουθούμενη από τα Δωδεκάνησα με 1,5 εκατομμύριο (+1,3%) και τα Ιόνια Νησιά με 1,3 εκατομμύριο (+4,9%). Η Πελοπόννησος, παρότι μικρότερος προορισμός σε απόλυτους αριθμούς, κατέγραψε εντυπωσιακή ποσοστιαία αύξηση 9,7% φτάνοντας τις 81.000 αφίξεις. Αντίθετα, οι Κυκλάδες παρουσίασαν υποχώρηση 11,5%, με 328.000 αφίξεις, γεγονός που αποδίδεται εν μέρει στις υψηλές τιμές διαμονής και στην εντονότερη διεθνή ανταγωνιστικότητα σε αντίστοιχα νησιωτικά προϊόντα.

Παρά τη θετική εικόνα στις αφίξεις, η φετινή σεζόν χαρακτηρίζεται από έντονη μεταβλητότητα στη ζήτηση και στροφή στο μοντέλο των last minute κρατήσεων. Πολλοί τουρίστες επιλέγουν να κλείσουν το ταξίδι τους μόλις δύο ή τρεις ημέρες πριν από την αναχώρηση, καθιστώντας δύσκολο τον προγραμματισμό των επιχειρήσεων φιλοξενίας. Η συμπεριφορά αυτή οφείλεται σε πολλούς παράγοντες, όπως η αβεβαιότητα γύρω από τις οικονομικές συνθήκες, οι καιρικές μεταβολές και η αυξημένη διαθεσιμότητα προσφορών μέσω διαδικτυακών πλατφορμών.

Την ίδια στιγμή, οι ξενοδόχοι βρίσκονται αντιμέτωποι με υψηλά λειτουργικά κόστη, από την ενέργεια και την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας μέχρι το τέλος κλιματικής αλλαγής, που περιορίζουν την ευχέρεια για σημαντικές εκπτώσεις. Αυτό διατηρεί τις τιμές σε σχετικά υψηλά επίπεδα, πιέζοντας ορισμένα τμήματα της ζήτησης και περιορίζοντας τη δυνατότητα αύξησης της μέσης δαπάνης.

Ωστόσο, η αύξηση των αεροπορικών θέσεων, η ενίσχυση βασικών αγορών και η δυναμική της αμερικανικής αγοράς αφήνουν περιθώρια αισιοδοξίας ότι το φθινόπωρο μπορεί να αποτελέσει ένα από τα ισχυρότερα των τελευταίων ετών. Αν οι τάσεις διατηρηθούν και η ζήτηση παραμείνει σταθερή, το 2025 θα μπορούσε να αποτελέσει χρονιά-ορόσημο για τον ελληνικό τουρισμό, επιβεβαιώνοντας τη θέση της χώρας ανάμεσα στους κορυφαίους προορισμούς διεθνώς.