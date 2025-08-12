Ό,τι και να κάνετε, τα ενοχλητικά κουνούπια καταφέρνουν να μπαίνουν στην αυλή, ακόμα και μέσα στο σπίτι σας. Γι’ αυτό και αναζητείτε συνεχώς νέες μεθόδους για να τα διώξετε. Πρόσφατα, όμως, κυκλοφόρησε ένα viral βίντεο που ισχυρίζεται ότι η Disney World ανακάλυψε το μυστικό για ζωή χωρίς κουνούπια.

Το βίντεο υποστηρίζει πως οι εργαζόμενοι στην Disney World καταβάλλουν μεγάλη προσπάθεια να κρατήσουν το πάρκο χωρίς κουνούπια, παρά το υγρό κλίμα της κεντρικής Φλόριντα που ευνοεί τα έντομα. Και οι επισκέπτες συμφωνούν πως ο χώρος είναι εκπληκτικά ελεύθερος από έντομα. Ποιο είναι, λοιπόν, το μυστικό του Μίκυ;

Αξίζει να σημειωθεί ότι η διοίκηση της Disney World δεν αποκαλύπτει επίσημα τις μεθόδους της. Στην επίσημη σελίδα FAQ απαντούν απλά: «Έχουμε ένα εκτεταμένο πρόγραμμα πρόληψης και παρακολούθησης των κουνουπιών σε όλη την έκταση».

Σύμφωνα όμως με το realtor.com οι πρακτικές αυτές σχετίζονται με έναν από τους αρχικούς σχεδιαστές του θέρετρου: τον στρατηγό Ουίλιαμ «Τζο» Πότερ. Ο Γουόλτ Ντίσνεϊ τον προσέλαβε προσωπικά για την εμπειρία του στη μηχανική, στον λογιστικό σχεδιασμό και την καταπολέμηση παρασίτων. Σύμφωνα με τον Κρίστοφερ Λούκας, συγγραφέα του βιβλίου «Top Disney: 100 Top Ten Lists of the Best of Disney», ο Πότερ είχε αποκτήσει μεγάλη γνώση στην καταπολέμηση εντόμων όταν πολεμούσε τα κουνούπια που μετέφεραν ελονοσία στη ζώνη της διώρυγας του Παναμά κατά τη διάρκεια της θητείας του ως κυβερνήτης τη δεκαετία του 1950.

Το viral βίντεο που δημοσίευσε ο χρήστης @disney_dad1 παρουσιάζει κάποιες από αυτές τις τακτικές, όπως το ότι δεν επιτρέπεται στάσιμο νερό στον χώρο.

«Πρώτον, η Disney δεν αφήνει στάσιμα νερά», εξηγεί το βίντεο. «Δεν υπάρχουν λιμνούλες νερού που μένουν στάσιμες. Όλα στραγγίζουν γρήγορα. Τα σιντριβάνια τρέχουν συνεχώς. Ακόμα και οι διακοσμητικές τάφροι έχουν κυκλοφορία νερού».

Επίσης, το βίντεο αναφέρει πως στο θέρετρο υπάρχουν πολλοί «φυσικοί θηρευτές», όπως λιβελούλες, πουλιά και νυχτερίδες, που βοηθούν στον έλεγχο του πληθυσμού των κουνουπιών.

«Η Disney δημιούργησε ουσιαστικά ένα μικρό οικοσύστημα όπου τα κουνούπια χάνουν κάθε φορά», αναφέρει το βίντεο.

Τέλος, ο @disney_dad1 προσθέτει ότι οι εργαζόμενοι ψεκάζουν τους χώρους με απωθητικό σκόρδου.

Πόσο αποτελεσματικές είναι αυτές οι τακτικές; Και πώς μπορούν να βοηθήσουν το σπίτι σας να παραμείνει απαλλαγμένο από κουνούπια; Δείτε τι λένε οι ειδικοί.

Απομακρύνετε το στάσιμο νερό

«Ένας από τους καλύτερους τρόπους για να ελέγξετε τα κουνούπια είναι να αποφεύγετε το στάσιμο νερό», λέει ο Τζέρμεϊ Γιαμαμότο, ιδρυτής της εταιρείας ανάπτυξης ακινήτων Eazy House Sale στη Λος Άντζελες.

«Δεν μπορείτε να έχετε στάσιμο νερό στην αυλή σας, αν θέλετε να αποφύγετε τα κουνούπια», εξηγεί, διευκρινίζοντας πως τα κουνούπια χρειάζονται μόνο λίγες κουταλιές νερού για να γεννήσουν τα αυγά τους.

Συνιστά να ελέγχετε τακτικά την αυλή σας για πιθανές εστίες αναπαραγωγής, όπως ποτίστρες, φραγμένες υδρορροές και μικρές λακκούβες.

«Αν υπάρχουν σημεία όπου συγκεντρώνεται νερό, δοκιμάστε να τα γεμίσετε με άμμο ή χαλίκι, ώστε να αποτρέψετε τα κουνούπια να γεννήσουν», προσθέτει.

Ο Άντι Ντε, υπεύθυνος του τμήματος κήπου στην Truly Nolen Pest Control, αναφέρει ότι πρέπει να προσέχουμε στάσιμο νερό σε παιχνίδια, κουβάδες, διακοσμητικές γλάστρες, μουσαμάδες και καρότσια κήπου.

Τι γίνεται όμως αν δεν μπορείτε να αποφύγετε το στάσιμο νερό; Αν έχετε εξωτερική λιμνούλα ή ενυδρείο, ο Γιαμαμότο προτείνει να προσθέσετε ψάρια που τρέφονται με προνύμφες κουνουπιών.

«Ο πληθυσμός των κουνουπιών μπορεί να ελεγχθεί αποτελεσματικά με αυτή τη φυσική μέθοδο», λέει, αναφέροντας ψάρια όπως χρυσόψαρα, γκαπίνες, μινόου και τσιλπιά.

«Αν έχετε πισίνα που δεν χρησιμοποιείται πολύ, βεβαιωθείτε ότι την αδειάζετε και την καθαρίζετε τακτικά, ειδικά την εποχή των κουνουπιών», προσθέτει.

«Μια αχρησιμοποίητη ή κακώς συντηρημένη πισίνα που μένει γεμάτη με νερό θα γίνει εστία αναπαραγωγής κουνουπιών», συμπληρώνει.

Προσελκύστε φυσικούς θηρευτές των κουνουπιών

Η Λίζεϊ Γκουντ, ιδρύτρια της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης Wild Cohasset που προστατεύει τα εγχώρια φυτά και ζώα, λέει πως η παρουσία φυσικών εχθρών των κουνουπιών, όπως οι λιβελούλες, τα πουλιά και οι νυχτερίδες, είναι ένας εξαιρετικός τρόπος για να μειωθεί ο πληθυσμός των κουνουπιών.

Ένας από τους καλύτερους τρόπους για να προσελκύσετε αυτούς τους θηρευτές, σύμφωνα με την Γκουντ, είναι να φυτέψετε φυτά που τους ελκύουν. Προτείνει τα black-eyed Susan, swamp milkweed, Joe Pye weed, white yarrow και meadow sage.

«Κάποια από αυτά τα φυτά μπορεί να έχουν τη λέξη weed (ζιζάνιο) στο όνομά τους», λέει, «αλλά είναι όμορφα, συχνά αρωματικά πολυετή φυτά που προσελκύουν επίσης κολιμπρί, μικρά πουλιά και πεταλούδες».

Μείωση της φωτεινής ρύπανσης

«Όταν χρησιμοποιείτε έντονο τεχνητό φως γύρω από το σπίτι, αποσπάται η προσοχή των αρπακτικών εντόμων», εξηγεί, κάτι που τα καθιστά λιγότερο αποδοτικά στο κυνήγι.

Αν δεν έχετε αντίρρηση με τις νυχτερίδες, προτείνει να τοποθετήσετε σπιτάκια για νυχτερίδες σε σημεία με άφθονο ήλιο, κοντά σε δέντρα. Οι νυχτερίδες θα είναι χαρούμενες και τα κουνούπια θα μειωθούν.

Χρησιμοποιήστε απωθητικές μυρωδιές

Παρόλο που οι ειδικοί συμφωνούν πως η απομάκρυνση του στάσιμου νερού και η παρουσία φυσικών θηρευτών είναι αποτελεσματικές μέθοδοι, φαίνεται πως το σκόρδο δεν είναι τόσο χρήσιμο.

Πρόσφατη μελέτη έδειξε ότι ορισμένα αιθέρια έλαια, συμπεριλαμβανομένου του λαδιού σκόρδου, απωθούν τα κουνούπια, αλλά μόνο για λίγες ώρες. Μια άλλη μελέτη αποκάλυψε ότι το σκόρδο τα κρατάει μακριά μόνο για 30 λεπτά.

Άλλες φυσικές μυρωδιές, όμως, μπορούν να βοηθήσουν. Ο Γιαμαμότο αναφέρει πως η σιτρονέλλα είναι ένα φυσικό απωθητικό που προέρχεται από φυτά και τα κεριά σιτρονέλλας που τοποθετούνται στον εξωτερικό χώρο δημιουργούν προστατευτικό φράγμα ενάντια στα κουνούπια.

Τα κουνούπια επίσης αποφεύγουν λεβάντα, βασιλικό, δενδρολίβανο, δυόσμο και κατιφέδες. Αυτά τα φυτά όχι μόνο προστατεύουν, αλλά μπορούν ταυτόχρονα να κάνουν τον κήπο σας πιο όμορφο και αρωματικό.