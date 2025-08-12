Αντιμέτωπα με τις φλόγες βρίσκονται ξανά οι κάτοικοι στα Δαρδανέλια για δεύτερη φορά μέσα σε περίπου ένα μήνα, με τη φωτιά να απειλεί να αφανίσει ό,τι σώθηκε από το προηγούμενο μέτωπο.

Τα Δαρδανέλια δοκιμάζονται από μια μεγάλη δασική πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε χθες και συνεχίζει να μαίνεται. Η φωτιά, που ξεκίνησε γύρω στις 1:30 μ.μ. σε χωράφι στην πόλη Κεπέζ, εξαπλώθηκε γρήγορα λόγω των ισχυρών ανέμων, φθάνοντας σε δασικές εκτάσεις και κατοικημένες περιοχές στο Γκιουζέλγιαλί. Στη διάρκεια της νύχτας κάηκαν – κυρίως πολυτελείς- κατοικίες και αυτοκίνητα.

Στη μάχη της κατάσβεσης, που συνεχίζεται για δεύτερη ημέρα, συμμετέχουν 10 αεροσκάφη και 9 ελικόπτερα, ενώ στο έδαφος επιχειρούν 75 υδροφόρα οχήματα, 35 πυροσβέστες, 10 μπουλντόζες, 92 άλλα οχήματα και 760 άτομα προσωπικό.

A massive fire fueled by strong winds spread to cars and homes in Çanakkale, Turkey, as firefighting teams battled to contain it.



August 12, 2025

Δεύτερο πλήγμα στο ίδιο μέτωπο

Οι φλόγες ανάγκασαν σε εκκένωση τριών χωριών, με 2.090 κατοίκους να απομακρύνονται για προληπτικούς λόγους. 77 πολίτες νοσηλεύονται λόγω αναπνευστικών προβλημάτων από τον καπνό, χωρίς να κινδυνεύει η ζωή τους.

Σοβαρές επιπτώσεις στην περιοχή

Το αεροδρόμιο των Δαρδανελίων έκλεισε προσωρινά, ενώ η κυκλοφορία στα στενά διακόπηκε μονομερώς από νότο προς βορρά. Στο χωριό Γκιουζέλγιαλί, αρκετές βίλες παραδόθηκαν ολοσχερώς στις φλόγες, με τα πλάνα από drones το πρωί να αποτυπώνουν ένα τοπίο απόκοσμο.

Αυτήν την ώρα λειτουργούν και πάλι κανονικά τα Στενά των Δαρδανελίων και το αεροδρόμιο της πόλης. Στην κυκλοφορία δόθηκε και ο αυτοκινητόδρομος μεταξύ Δαρδανελλίων και Εζινέ.

Massive forest fire in Çanakkale, Turkey 🇹🇷 (08.08.2025)

55 μέτωπα στην Τουρκία

Η Τουρκία βρίσκεται αντιμέτωπη με δασικές φωτιές σε 55 μέτωπα σε όλη τη χώρα. Εκτός από τα Δαρδανέλια, σοβαρά περιστατικά καταγράφονται στη Σόμα της Μανίσα, στη Μουντουρνού του Μπολού, στη Μποζιαζί της Μερσίνας, στο Γκερμεντζίκ του Αϊδινίου, στην Αράτς της Κασταμονής και στο Γκιόκσουν του Καχραμανμαράς. Από τις 55 πυρκαγιές, 45 έχουν ήδη τεθεί υπό πλήρη έλεγχο, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις και τους κατοίκους να συνεχίζουν την προσπάθεια στα υπόλοιπα μέτωπα.