Η διμερής σύνοδος κορυφής που κάθε Ευρωπαίος ηγέτης θα ήθελε να παρακολουθήσει πρόκειται να πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στην Αλάσκα, όπου ο Ντόναλντ Τραμπ θα συναντηθεί με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, με σκοπό να συζητήσουν τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Στο επίκεντρο των συνομιλιών αναμένεται να βρεθούν πιθανές εδαφικές παραχωρήσεις, κάτι που προκαλεί έντονες αντιδράσεις, καθώς η Ευρώπη, και ιδιαίτερα η Ουκρανία, δεν επιθυμούν την αναδιαμόρφωση των συνόρων τους μέσω της βίας και της επιβολής. Παρά την κρισιμότητα του θέματος, μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει πρόσκληση ούτε προς την Ουκρανία, τη χώρα που υφίσταται την εισβολή, ούτε προς την ήπειρο στην οποία αυτή ανήκει, γεγονός που προκαλεί ανησυχίες σχετικά με την αποτελεσματικότητα και τη νομιμοποίηση της συνόδου.

Σύμφωνα με το BBC, ο λόρδος Σάιμον ΜακΝτόναλντ, πρώην επικεφαλής του βρετανικού υπουργείου Εξωτερικών, προειδοποιεί για τις πιθανές «προκλητικές ρωσικές απαιτήσεις» που αναμένεται να τεθούν στο τραπέζι, επισημαίνοντας πως η συνάντηση θα έχει περισσότερο θεατρικό χαρακτήρα. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Βλαντίμιρ Πούτιν θα θέσει αιτήματα που κανείς άλλος δεν θα δεχόταν, εκτός ίσως από τον Ντόναλντ Τραμπ. Παράλληλα, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έχει ξεκαθαρίσει πως δεν πρόκειται να αποδεχτεί την παραχώρηση ούτε ενός εδαφικού κομματιού ούτε το πάγωμα των συγκρούσεων στις τρέχουσες γραμμές του μετώπου. Η θέση του στηρίζεται στο επιχείρημα ότι κάτι τέτοιο δεν θα επιβραδύνει την πολεμική μηχανή της Ρωσίας, η οποία διεξάγει έναν ολοκληρωτικό πόλεμο για περισσότερα από τριάμισι χρόνια, αλλά αντίθετα θα επιταχύνει την επιθετικότητά της.

Η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλας, τονίζει ότι ο Πούτιν επιδιώκει κυρίως μια «φωτογραφία» με τον πιο επιδραστικό ηγέτη παγκοσμίως, δηλαδή τον πρόεδρο Τραμπ, ενώ επιδιώκει επίσης την αναβολή των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στη Ρωσία, κάτι που κατά πάσα πιθανότητα θα επιτύχει. Η ίδια αναρωτιέται ποιο θα είναι το κριτήριο επιτυχίας για τις ΗΠΑ σε αυτή τη συνάντηση και τονίζει πως, αν ο πρόεδρος Ζελένσκι ήταν παρών, αυτό θα θεωρούνταν σαφής νίκη. Όμως, στην περίπτωση που ο ηγέτης της Ουκρανίας απουσιάζει από το τραπέζι των συζητήσεων στην Αλάσκα, προκύπτει το ερώτημα πώς θα αμφισβητηθούν οι προτάσεις του Κρεμλίνου. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να προσκληθεί ο Ζελένσκι, ωστόσο τόσο το Κίεβο όσο και η Ευρώπη επιθυμούν να μετατραπεί αυτή η πιθανότητα από ένα απλό «ίσως» σε σαφές «ναι».

Η ανησυχία εντείνεται από το γεγονός ότι η συνάντηση θα διεξαχθεί σε μορφή «προσωπικής» συνάντησης μεταξύ των δύο ηγετών, μια ιδέα που προήλθε από το Κρεμλίνο και την οποία αποδέχτηκε ο Λευκός Οίκος. Αυτό έχει προκαλέσει κινητοποίηση στην ευρωπαϊκή πρωτεύουσα, καθώς η συνολική πολιτική δραστηριότητα στο Ευρωπαϊκό Τρίγωνο των Βρυξελλών, συνήθως περιορισμένη τον Αύγουστο, έχει αυξηθεί σημαντικά λόγω αυτής της εξέλιξης. Τη Δευτέρα, η Κάγια Κάλας φιλοξένησε μια τηλεδιάσκεψη των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ, όπου απαιτήθηκε η άμεση και αδιάλλακτη κατάπαυση του πυρός πριν από οποιαδήποτε συμφωνία, ενώ παράλληλα ανακοινώθηκαν νέες κυρώσεις κατά της Μόσχας.

Σε ερώτηση για το τι ακριβώς εννοούσε ο Ντόναλντ Τραμπ όταν άφηνε να εννοηθεί ότι ίσως υπάρξουν ανταλλαγές εδαφών, η Κάλας απάντησε πως αυτό είναι κάτι για το οποίο πρέπει να ρωτηθεί ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος. Τόνισε όμως πως είναι ξεκάθαρο ότι «δεν μπορεί ένας επιτιθέμενος να ανταμείβεται για την επιθετικότητά του», διότι κάτι τέτοιο θα δημιουργήσει προηγούμενο και θα ενθαρρύνει περαιτέρω επιθετικές ενέργειες παγκοσμίως.

Η Ευρώπη επιχειρεί να πετύχει δύο παράλληλους στόχους: την ενοποίηση της στήριξης προς την Ουκρανία και την απόκτηση ενεργότερου ρόλου στη διαδικασία ειρήνευσης που ηγούνται οι ΗΠΑ. Όμως, από τότε που ο Ντόναλντ Τραμπ ανέλαβε εκ νέου τα καθήκοντά του στις αρχές της χρονιάς, η «πόρτα» για την Ευρώπη παραμένει κλειστή. Τότε, ο απεσταλμένος του στις σχέσεις με την Ουκρανία, Κιθ Κέλογκ, είχε δηλώσει ξεκάθαρα ότι η ΕΕ δεν θα συμμετείχε σε οποιεσδήποτε ειρηνευτικές συνομιλίες, θέση που οι Ευρωπαίοι δεν έχουν καταφέρει να αλλάξουν μέσω διπλωματικών ενεργειών. Παρά τη βελτίωση στις διμερείς τους σχέσεις, ιδίως μέσω σημαντικών αυξήσεων στις αμυντικές δαπάνες, ο Πολωνός υπουργός Εξωτερικών, Ράντοσλαβ Σικόρσκι, υποστηρίζει πως η Ευρώπη χρειάζεται πιο κεντρικό ρόλο, επισημαίνοντας πως «αυτό είναι ζήτημα υπαρξιακού ευρωπαϊκού συμφέροντος ασφαλείας». Παράλληλα, ο ίδιος δηλώνει πως, ενώ εκτιμούν τις προσπάθειες του Τραμπ, θα λάβουν και οι ίδιοι αποφάσεις εντός Ευρώπης, καθώς «μια απλή κατάπαυση του πυρός δεν θα επιλύσει το πρόβλημα».

Στο μεταξύ, ο Γερμανός καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς, έχει εξασφαλίσει μια τηλεδιάσκεψη μεταξύ των Ευρωπαίων ηγετών, του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του Ντόναλντ Τραμπ, την ερχόμενη Τετάρτη, με στόχο να ενημερωθούν και να συμβουλευτούν σχετικά με το αμερικανικό σχέδιο για τον τερματισμό της ρωσικής εισβολής. Ωστόσο, ο λόρδος ΜακΝτόναλντ εκφράζει σκεπτικισμό για το ενδεχόμενο να υπάρξει την τελευταία στιγμή πρόσκληση προς την Ευρώπη για την Παρασκευή. Προειδοποιεί πως «το τέλος θα είναι τόσο μακρύ όσο και ο πόλεμος», χαρακτηρίζοντας τη συνάντηση ορόσημο, αλλά όχι εγγύηση ότι θα οδηγήσει σε κάποιο ουσιαστικό αποτέλεσμα.