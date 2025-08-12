Για εμπόριο, προμήθεια και χρήση ναρκωτικών ή ψυχοτρόπων ουσιών κατηγορούνταν ο Τούρκος που συνελήφθη από το ελληνικό FBI στη Θεσσαλονίκη.

Ο Τούρκος καταζητούμενος με την ερυθρά αγγελία της Interpol, είχε καταδικαστεί στην χώρα του για τις παραπάνω υποθέσεις. Μέλη της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος κατάφεραν να τον συλλάβουν στη Θεσσαλονίκη, το μεσημέρι της Δευτέρας (11.08.2025).

Ο κατηγορούμενος εντοπίστηκε και συνελήφθη χάρη στη συνδρομή του Τμήματος Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων.

Ο συλληφθείς οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Οι αγγελίες της Interpol αποτελούν διεθνή αιτήματα συνεργασίας ή σήματα που επιτρέπουν στις αστυνομίες των χωρών μελών της Interpol να ανταλλάσσουν πληροφορίες περί εγκλημάτων.

Στην περίπτωση των ερυθρών αγγελιών, πρόκειται για πρόσωπα που καταζητούνται από εθνικά δικαστήρια για ποινική δίωξη ή για εκτέλεση ποινής βάσει εντάλματος σύλληψης ή δικαστικής απόφασης.