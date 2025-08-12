Η Έμα Ραντουκάνου ζήτησε να απομακρυνθεί ένα παιδί που έκλαιγε από το στάδιο, καθώς πλησίαζε σε μία από τις μεγαλύτερες νίκες της μετά την κατάκτηση του US Open το 2021, αλλά έχασε οριακά από την κορυφαία παγκοσμίως Άρινα Σαμπαλένκα.

Η Σαμπαλένκα επικράτησε με 7-6 (6-2), 4-6, 7-6 (7-5) στο τουρνουά του Σινσινάτι, όμως υπήρξε ένα επεισόδιο, ενώ η Ραντουκάνου σέρβιρε σε κρίσιμο σημείο του τρίτου σετ.

Τα κλάματα ενός παιδιού στις κερκίδες αποσπούσαν την προσοχή της, με αποτέλεσμα να διακόψει τη ροή του σερβίς και να ζητήσει από τον διαιτητή: «Είναι, περίπου, δέκα λεπτά τώρα».

Ο διαιτητής απάντησε: «Είναι παιδί. Θέλεις να διώξω το παιδί από το στάδιο;».

Η Ραντουκάνου απάντησε με νεύμα, ενώ μερικοί θεατές φώναξαν «ναι» εκ μέρους της, με τη Βρετανίδα να συμφωνεί τελικά.

«Μπορώ να το καλέσω, αλλά πρέπει να συνεχίσουμε προς το παρόν», εξήγησε ο διαιτητής σε διάλειμμα του αγώνα.

Η Ραντουκάνου κράτησε το σερβίς της στο 4-4, αλλά τελικά έχασε οριακά το αποφασιστικό σετ.