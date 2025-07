Τουλάχιστον 24 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στην πολιτεία Τέξας των ΗΠΑ, μετά από σφοδρές βροχοπτώσεις που προκάλεσαν ξαφνικές πλημμύρες, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Οι αρχές ανέφεραν επίσης ότι 23 κορίτσια αγνοούνται από θερινή κατασκήνωση στην ίδια περιοχή.

BREAKING: 20 children are missing in the Texas Hill Country flash flood.



Praying for the best.



This is not a time to be defunding weather research and NOAA. pic.twitter.com/VpUpnAylKk