Συγκίνηση προκαλούν τα αισιόδοξα νέα από το Τορίνο της Ιταλίας, όπου νοσηλεύεται ο 15χρονος Δημήτρης από το Μέτσοβο, ο οποίος υποβλήθηκε σε μεταμόσχευση ήπατος, έπειτα από σοβαρό επεισόδιο θερμοπληξίας που λίγο έλειψε να του κοστίσει τη ζωή.

Ο πατέρας του, εμφανώς συγκινημένος, δήλωσε σήμερα στον Alpha ότι ο γιος του έχει εξέλθει από τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και παρουσιάζει σημαντική βελτίωση.

«Δόξα τω Θεώ πάμε καλά. Βγήκαμε από την Εντατική, είμαστε στο δωμάτιό μας. Το παιδί άρχισε να μιλάει, να τρώει. Δόξα τω Θεώ. Όλα καλά».

Ο Δημήτρης όταν άνοιξε τα μάτια του μετά την επέμβαση, αντίκρισε τη μητέρα του και ρώτησε πού βρίσκεται ο πατέρας του.

«Ευχαριστώ το αγγελούδι που έδωσε ζωή στο παιδί μου»

Με λόγια γεμάτα συγκίνηση, ο πατέρας του 15χρονου ευχαρίστησε δημόσια την κοινωνία και το ελληνικό κράτος για τη στήριξη, ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί με ευγνωμοσύνη στον ανώνυμο δότη: «Όλη την κοινωνία, την πολιτεία στην Ελλάδα που με βοήθησε και ηθικά και πρακτικά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το αγγελούδι αυτό που έδωσε ζωή στο δικό μου παιδί. Τι να πω… είμαι συγκινημένος».

«Χάρη στις προσευχές όλης της κοινωνίας και όλης της Ελλάδας, δόξα τω Θεώ είμαστε καλά. Πίστη στο Θεό, τίποτα άλλο. Δεν έχουμε κανένα βοήθημα, κανένα σωληνάκι, τίποτα. Όπως το είπατε: θαύμα», συμπλήρωσε ο πατέρας.

Ο Δημήτρης δεν γνωρίζει ακόμη ότι έχει υποβληθεί σε μεταμόσχευση. Του έχει απλώς αναφερθεί ότι αντιμετώπισε ένα πρόβλημα υγείας, ενώ οι γονείς του ελπίζουν να του το αποκαλύψουν όταν είναι έτοιμος.