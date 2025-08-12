Την άρνησή του να προσυπογράψει τη σημερινή κοινή δήλωση των Ευρωπαίων ηγετών για την Ουκρανία εξέφρασε ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Βίκτορ Ορμπάν, ενόψει της επικείμενης συνάντησης του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο Ορμπάν, που βρίσκεται σε σαφή απόκλιση από τη γραμμή των υπολοίπων ηγετών της ΕΕ, δήλωσε πως δεν επιθυμεί να «δώσει οδηγίες από τον πάγκο» πριν από την, όπως τη χαρακτήρισε, «ιστορική» σύνοδο κορυφής των δύο ηγετών.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ (πρώην Twitter), έγραψε:

«Ας δώσουμε μια ευκαιρία στην ειρήνη».

«Η δήλωση αυτή επιχειρεί να καθορίσει τους όρους μιας συνάντησης στην οποία οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν προσκλήθηκαν», σχολιάζει ο Ορμπάν.

Just four days ahead of the historic summit between President Trump and President Putin, the European Council sought to issue a statement in the name of all EU heads of state and government.



Before the liberal-mainstream chorus begins its newest rendition of their favourite… — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) August 12, 2025

«Το γεγονός ότι η ΕΕ παραμερίστηκε είναι ήδη αρκετά λυπηρό από μόνο του. Το να βαλθεί να δίνει οδηγίες από τον πάγκο δεν θα μπορούσε παρά να επιδεινώσει την κατάσταση», εκτιμά, καλώντας «να οργανωθεί μάλλον μια σύνοδος κορυφής ΕΕ-Ρωσίας».

Ο Όρμπαν ο οποίος διατηρεί εδώ και χρόνια τεταμένες σχέσεις με το Κίεβο, περιλαμβάνεται μεταξύ των ελάχιστων ευρωπαίων ηγετών που πρόσκεινται στο Κρεμλίνο. Αντιτάσσεται σε κάθε στρατιωτική βοήθεια προς το Κίεβο και στην ένταξή του στην ΕΕ, η οποία «θα κατέστρεφε» σύμφωνα με τον ίδιο, τον συνασπισμό, ενώ κατηγορεί παράλληλα τη γείτονά του ότι καταπατά τα δικαιώματα της ουγγρικής μειονότητας.

Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, σκλήρυνε ιδιαίτερα τη ρητορική του μετά την επιστροφή στο Λευκό Οίκο του «φίλου» του, του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αποστασιοποιήθηκε από τη στρατηγική της υποστήριξης της Ουκρανίας που ακολουθούσε ο προκάτοχός του Τζο Μπάιντεν.

Τη Δευτέρα, ενώπιον των δημοσιογράφων, ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε εξάλλου στον Βίκτορ Ορμπάν, χαρακτηρίζοντάς τον «έναν πολύ, πολύ ευφυή άνδρα», ο οποίος «γνωρίζει πολύ καλά τις δύο χώρες». «Τον ρώτησα αν η Ουκρανία μπορεί να νικήσει τη Ρωσία. Με κοίταξε σαν να του είχα κάνει μια βλακώδη ερώτηση και απάντησε πως η Ρωσία είναι μια απέραντη χώρα που κερδίζει τα εδάφη της μέσω των πολέμων».

Πηγή: ΑΠΕ