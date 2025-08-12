Στην Αλ Καλίτζ του Γιώργου Δώνη αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του ο Γιώργος Μασούρας.

Ο Ολυμπιακός και ο 31χρονος Έλληνας εξτρέμ έχουν συμφωνήσει σε όλα με την Σαουδική Αραβία και σύμφωνα με τα ρεπορτάζ απομένουν τα τυπικά για να επισημοποιηθεί η συμφωνία.

Πολλοί φίλοι των ερυθρολεύκων στο X αποχαιρέτησαν τον Γιώργο Μασούρα με τον δικό τους τρόπο.

Άκουσε πολλά. Άλλες φορές δικαιολογημένα, άλλες άδικα.



Ήταν άξιος επαγγελματίας και ποτέ δεν προκάλεσε θέματα.



Του έλειπε η ψυχολογία και η ψυχραιμία.



Η παρούσα δηλώσει του ωστόσο, πρεσβεύει στο έπακρο τον θρύλο. ♾️



