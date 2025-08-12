Στην Αλ Καλίτζ του Γιώργου Δώνη αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του ο Γιώργος Μασούρας.

Ο Ολυμπιακός και ο 31χρονος Έλληνας εξτρέμ έχουν συμφωνήσει σε όλα με την Σαουδική Αραβία και σύμφωνα με τα ρεπορτάζ απομένουν τα τυπικά για να επισημοποιηθεί η συμφωνία.

Πολλοί φίλοι των ερυθρολεύκων στο X αποχαιρέτησαν τον Γιώργο Μασούρα με τον δικό τους τρόπο.