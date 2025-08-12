Στην Αλ Καλίτζ του Γιώργου Δώνη αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του ο Γιώργος Μασούρας.
Ο Ολυμπιακός και ο 31χρονος Έλληνας εξτρέμ έχουν συμφωνήσει σε όλα με την Σαουδική Αραβία και σύμφωνα με τα ρεπορτάζ απομένουν τα τυπικά για να επισημοποιηθεί η συμφωνία.
Πολλοί φίλοι των ερυθρολεύκων στο X αποχαιρέτησαν τον Γιώργο Μασούρα με τον δικό τους τρόπο.
Ο ορισμός του στρατιώτη. Στο επανιδείν!— Karaflodaimonas (@Karaflademon) August 11, 2025
⁴ᵏ #Wallpaper | #OlympiacosFC | #Masouras | #Loyalty pic.twitter.com/HsfnBsjijd
Άκουσε πολλά. Άλλες φορές δικαιολογημένα, άλλες άδικα.— Βάσκοπειραιωτης (@basque_from_pir) August 11, 2025
Ήταν άξιος επαγγελματίας και ποτέ δεν προκάλεσε θέματα.
Του έλειπε η ψυχολογία και η ψυχραιμία.
Η παρούσα δηλώσει του ωστόσο, πρεσβεύει στο έπακρο τον θρύλο. ♾️
©️ Cosmote TV #OlympiacosFC #OlympiacosBC #Masouras pic.twitter.com/Dq23dQVFKN
Το πιο καθαρό πρόσωπο στο ελληνικό ποδόσφαιρο μόνο αγάπη και τιμή που φόρεσες την φανέλα της ομάδας μας γίγαντα Μασουρα! #OlympiacosFC #masouras pic.twitter.com/2mS7w7AWxg— gero.sara #10 (@sara_gero) August 12, 2025
Μυθική δήλωση Μασούρα για την πρόκριση του Ολυμπιακού: “Ήταν για τον απόκλεισμό από τη Γιουβέντους, τον Τζέραρντ, το Ριαθόρ, τη Μέταλιστ”#olympiacos #olympiacosfc #olympiakos #ολυμπιακος #μασουρας #masouras pic.twitter.com/E8CxetGLBn— Redinfo.gr (@Redinfogr) August 12, 2025
🫡 Πιστός ερυθρόλευκος στρατιώτης, φεύγεις πριν φθαρεί η τεράστια προσφορά σου στον #olympiacosfc— Dimitris (@MrDimitris7) August 11, 2025
Ευχαριστούμε για ΌΛΑ!#olympiacosbc #paofc #paobc #masouras #aekfc pic.twitter.com/3fOLFLrrBu