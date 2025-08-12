Ένα παράξενο συμβάν προκάλεσε αναστάτωση στο μετρό του Λονδίνου, το μεσημέρι της Πέμπτης (07/08), καθώς επιβάτες ξυλοκόπησαν άγρια έναν άνδρα ο οποίος είχε βγάλει το παντελόνι του και αρνούνταν να αποβιβαστεί από τον συρμό.

Το περιστατικό, σύμφωνα με την Daily Mail, ξεκίνησε όταν ο άνδρας άρχισε να φωνάζει ακατάληπτα μέσα στο βαγόνι, μεταξύ των σταθμών Upton Park και East Ham. Αργότερα, έβγαλε το παντελόνι του και τύλιξε μια ζώνη γύρω από τον λαιμό του, προκαλώντας αναστάτωση στους επιβάτες.

Όταν ένας επιβάτης τού είπε να κατέβει από το τρένο, ο άνδρας αντέδρασε έντονα.

Συγκεκριμένα, ο επιβάτης του είπε: «Πρέπει να κατεβείτε από το τρένο», με τον άνδρα να του φωνάζει: «Άντε γ…σου», επανειλημμένα.

Ο επιβάτης έπειτα απάντησε: «Τι εννοείς “άντε γ…σου“; Πρέπει να κατεβείς από το γ…νο το τρένο. Τώρα. Υπάρχουν παιδιά εδώ».

Μετά από λίγο επιβάτες του μετρό άρχισαν να κλοτσούν και να χτυπούν τον γυμνό άνδρα, καταφέρνοντας τελικά να τον ακινητοποιήσουν στο πάτωμα του βαγονιού.

Στη συνέχεια, ο άνδρας μεταφέρθηκε στον σταθμό του East Ham, όπου ενημερώθηκε το προσωπικό του μετρό για το περιστατικό. Ένας αστυνομικός εκτός υπηρεσίας, ο οποίος βρισκόταν στον συρμό, τον συνέλαβε.

Ο συλληφθείς μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου κρατείται με βάση τον νόμο για την ψυχική υγεία.

Οι επιβάτες που συμμετείχαν στην επίθεση στον άνδρα ενδέχεται να αντιμετωπίσουν ποινικές διώξεις.

Οι ντετέκτιβ ερευνούν αν οι συγκεκριμένοι επιβάτες διέπραξαν ποινικά αδικήματα κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης, η οποία ξεκίνησε όταν ο άνδρας αρνήθηκε να φορέσει το παντελόνι του.