Διπλό «χτύπημα» πέτυχαν οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Φλώρινας, κατά τη διάρκεια ελέγχων που πραγματοποίησαν κοντά στο τελωνείο της Κρυσταλλοπηγής.

Κατά τον έλεγχο, εντόπισαν έναν 29χρονο αλλοδαπό να μεταφέρει παράνομα με αυτοκίνητο έναν 28χρονο, ο οποίος δεν διέθετε τα απαραίτητα έγγραφα παραμονής στη χώρα. Ο 28χρονος, μόλις αντιλήφθηκε την παρουσία των αστυνομικών, επιχείρησε να διαφύγει πεζός προς την Αλβανία, αλλά συνελήφθη άμεσα.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παραβίαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών, κατοχή ναρκωτικών ουσιών και απείθεια. Από την αστυνομία κατασχέθηκαν το όχημα που χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά, τρία κινητά τηλέφωνα, το ποσό των 5.550 ευρώ, μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης και ένας τρίφτης κάνναβης.

Παράλληλα, από τον έλεγχο προέκυψε ότι ο 28χρονος ήταν ήδη καταζητούμενος, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, με συνολική ποινή κάθειρξης 12 ετών και χρηματική ποινή 50.000 ευρώ. Επίσης, εκκρεμούσε βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Πηγή: ΑΠΕ