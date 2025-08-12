Ένα απίστευτο ποσό χρέωσε ταξιτζής για να μεταφέρει πελάτη από το λιμάνι του Πειραιά ως τη λεωφόρο Συγγρού.

Όπως μετέδωσε ο ΣΚΑΪ, σύμφωνα με οδηγό ταξί και μέλος του διοικητικού συμβουλίου των οδηγών, οι καταγγελίες για τέτοια περιστατικά είναι πολύ συχνές, σε καθημερινή βάση.

Όπως είπε, υπάρχουν καταγγελίες για εκατοντάδες ευρώ χρέωση για μεταφορά από το αεροδρόμιο, ενώ το ταξίμετρο φέρεται να είναι κλειστό σε τέτοιες περιπτώσεις. Πρόσφατα, κατά τις πληροφορίες αυτές, οδηγός ταξί ζήτησε 90 ευρώ για να μεταφέρει πελάτη από το λιμάνι του Πειραιά ως τη λεωφόρο Συγγρού.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε το ρεπορτάζ, αν εξακριβωθεί τέτοιο περιστατικό μετά από καταγγελία, επιστρέφονται χρήματα στον πελάτη.

Οι οδηγοί αναφέρουν πως ζητούν συναντήσεις με τα αρμόδια υπουργεία για να βρουν λύσεις σε τέτοια προβλήματα, ενώ προτείνουν να υπάρχει ενίσχυση της αστυνόμευσης, με παρουσία όλο το 24ωρο, σε σημεία όπου το καλοκαίρι υπάρχει μεγάλη ροή τουριστών, όπως το Μοναστηράκι, το αεροδρόμιο και το λιμάνι του Πειραιά, μεταξύ άλλων, καθώς τα περιστατικά αυτά σημειώνονται κυρίως σε νυχτερινά μαγαζιά και σημεία όπου έρχονται πολλοί τουρίστες.