Τραγωδία σημειώθηκε στην Ανάφη με μια γυναίκα να εντοπίζεται νεκρή μαζί με τον σκύλο της μέσα στο σπίτι της, ύστερα από φωτιά που ξέσπασε.

Πιο αναλυτικά, στο τα ξημερώματα της Τετάρτης εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε κατοικία κοντά στο Κάστρο, σε κατοικημένη περιοχή της Ανάφης.

Σύμφωνα με το cyclades24.gr, στο σημείο μετέβησαν τρεις πυροσβέστες από το Πυροσβεστικό κλιμάκιο Σαντορίνης που έφτασαν στο νησί με σκάφος του Λιμενικού. Η ΕΛ.ΑΣ. συνέδραμε για τη διάνοιξη της οικίας, με τις αρχές να αντιμετωπίζουν δυσκολίες πρόσβασης, καθώς —πάντα κατά πληροφορίες— πίσω από τις πόρτες είχαν τοποθετηθεί ογκώδη έπιπλα (ντουλάπα σε επάνω μπαλκονόπορτα και ψυγείο με κουζίνα στην κεντρική είσοδο), γεγονός που καθυστέρησε ακόμα περισσότερο την επέμβαση.

Την προανάκριση για τα αίτια της πυρκαγιάς και τις συνθήκες του συμβάντος διενεργεί το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Σαντορίνης. Αναμένεται ιατροδικαστική εξέταση για να διαπιστωθεί η ακριβής αιτία θανάτου· κατά τις πρώτες ενδείξεις, εξετάζεται το ενδεχόμενο των αναθυμιάσεων, ενώ δεν αποκλείεται η 56χρονη γυναίκα να ειχε κάνει και χρήση χαπιών.

Σύμφωνα με μαρτυρίες αργά το βράδυ κάποιος κάτοικος της περιοχής διαπίστωσε να βγαίνουν καπνοί από το σπίτι όπως και ενημέρωσε τις αρχές,

Κάτοικοι του νησιού μιλούν για καλή επιχειρηματία, κοινωνικά δραστήρια. Οι αρχές ερευνούν το σημείο έναρξης της πυρκαγιάς, ενώ η Ιατροδικαστική έρευνα στην Αθήνα θα δώσει απαντήσεις στα ερωτήματα.