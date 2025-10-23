Σειρά εκρήξεων σε βιομηχανική μονάδα κοντά στην πόλη Τσιλιάμπινσκ, στα Ουράλια, προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον εννιά ατόμων και τον σοβαρό τραυματισμό άλλων πέντε, όπως ανακοίνωσε χθες Τετάρτη ο επικεφαλής των αρχών της ομώνυμης ρωσικής περιφέρειας.

Ο Αλεξέι Τέξλερ, ο περιφερειάρχης της Τσιλιάμπινσκ, ανέφερε μέσω Telegram ότι το συμβάν καταγράφτηκε στην πόλη Καπέισκ, σε μικρή απόσταση ανατολικά της πρωτεύουσας της περιφέρειας, χωρίς να κατονομάσει το εργοστάσιο.

Взрыв в Копейске: 9 погибших, 5 пострадавших — Алексей Текслер



По словам губернатора Алексея Текслера, на месте взрыва на заводе Пластмасс ликвидировано открытое горение, спасатели проводят проливку и разбор завалов. pic.twitter.com/2qOTdXmklm — Челябинск Будущего (@Chel_Future) October 22, 2025

Ο κ. Τέξλερ ανέφερε πως δεύτερη έκρηξη σημειώθηκε καθώς εργάζονταν επιτόπου συνεργεία των υπηρεσιών εκτάκτων καταστάσεων για να θέσουν υπό έλεγχο πυρκαγιά.

#Копейск, Челябинская обл., 22/10/25: на одном из предприятий города (предположительно, завод пластмасс) произошёл нехилый хлопок, есть жертвы, следите за обновлениями https://t.co/R6v1p2eIfp #Текслер pic.twitter.com/TeTzzzvLcx — Necro Mancer (@666_mancer) October 22, 2025

Σύμφωνα με τον περιφερειάρχη, δεν υπάρχουν ως τώρα ενδείξεις ότι το πολύνεκρό δυστύχημα οφειλόταν σε επιδρομή ουκρανικών drones.

Еще один взрыв прогремел на заводе в Копейске



Об этом сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. По его словам, в результате произошедшего пострадали пять человек, их госпитализировали в тяжелом состоянии. Информация по погибшим уточняется. До этого он писал о… pic.twitter.com/N9u6HKK47t — Новая газета Европа (@novayagazeta_eu) October 22, 2025

Αντίθετα, ουκρανικές πηγές ισχυρίζονται πως εξαπολύθηκε επιδρομή σε εργοστάσιο παραγωγής πυρομαχικών για το πυροβολικό της Ρωσίας που απέχει σχεδόν 1.800 χιλιόμετρα από τα σύνορα με την Ουκρανία.