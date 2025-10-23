Σειρά εκρήξεων σε βιομηχανική μονάδα κοντά στην πόλη Τσιλιάμπινσκ, στα Ουράλια, προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον εννιά ατόμων και τον σοβαρό τραυματισμό άλλων πέντε, όπως ανακοίνωσε χθες Τετάρτη ο επικεφαλής των αρχών της ομώνυμης ρωσικής περιφέρειας.
Ο Αλεξέι Τέξλερ, ο περιφερειάρχης της Τσιλιάμπινσκ, ανέφερε μέσω Telegram ότι το συμβάν καταγράφτηκε στην πόλη Καπέισκ, σε μικρή απόσταση ανατολικά της πρωτεύουσας της περιφέρειας, χωρίς να κατονομάσει το εργοστάσιο.
Взрыв в Копейске: 9 погибших, 5 пострадавших — Алексей Текслер— Челябинск Будущего (@Chel_Future) October 22, 2025
По словам губернатора Алексея Текслера, на месте взрыва на заводе Пластмасс ликвидировано открытое горение, спасатели проводят проливку и разбор завалов. pic.twitter.com/2qOTdXmklm
Ο κ. Τέξλερ ανέφερε πως δεύτερη έκρηξη σημειώθηκε καθώς εργάζονταν επιτόπου συνεργεία των υπηρεσιών εκτάκτων καταστάσεων για να θέσουν υπό έλεγχο πυρκαγιά.
#Копейск, Челябинская обл., 22/10/25: на одном из предприятий города (предположительно, завод пластмасс) произошёл нехилый хлопок, есть жертвы, следите за обновлениями https://t.co/R6v1p2eIfp #Текслер pic.twitter.com/TeTzzzvLcx— Necro Mancer (@666_mancer) October 22, 2025
Σύμφωνα με τον περιφερειάρχη, δεν υπάρχουν ως τώρα ενδείξεις ότι το πολύνεκρό δυστύχημα οφειλόταν σε επιδρομή ουκρανικών drones.
Еще один взрыв прогремел на заводе в Копейске— Новая газета Европа (@novayagazeta_eu) October 22, 2025
Об этом сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. По его словам, в результате произошедшего пострадали пять человек, их госпитализировали в тяжелом состоянии. Информация по погибшим уточняется. До этого он писал о… pic.twitter.com/N9u6HKK47t
Αντίθετα, ουκρανικές πηγές ισχυρίζονται πως εξαπολύθηκε επιδρομή σε εργοστάσιο παραγωγής πυρομαχικών για το πυροβολικό της Ρωσίας που απέχει σχεδόν 1.800 χιλιόμετρα από τα σύνορα με την Ουκρανία.
Chelyabinsk, Russia, is under drone attack. 1700km from the frontline. pic.twitter.com/KM6pd0hzOT— Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) October 22, 2025