Η Metron Analysis πραγματοποίησε δημοσκόπηση για το Mega και τα αποτελέσματα προκαλούν έκπληξη και μπορεί αναταράξεις στη πολιτική ζωή αν επιβεβαιωθούν.

Πιο αναλυτικά, στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία είναι σταθερά πρώτη και ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ, με σημαντική διαφορά μεταξύ τους.

Ωστόσο, ένα 27% αποτελούμενο από αναποφάσιστους, λευκά/άκυρα και δεν ξέρω/δεν απαντώ προκαλεί εντύπωση, καθώς αυτό το ποσοστό θα μπορούσε να αλλάξει τις ισορροπίες.

Συγκεκριμένα:

Νέα Δημοκρατία: 20,9%

ΠΑΣΟΚ: 9,3%

Ελληνική Λύση: 8,5%

ΚΚΕ: 7,3%

Πλεύση Ελευθερίας: 7,2%

ΣΥΡΙΖΑ: 3,6%

Κίνημα Δημοκρατίας: 2,4%

ΜέΡΑ 25: 2,3%

Νίκη: 2%

Νέα Αριστερά: 1,4%

Επίσης, στην ερώτηση για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό, εμφανίζεται το όνομα του Αλέξη Τσίπρα, που μπορεί να μη συγκεντρώνει μεγάλο ποσοστό, αλλά προκαλεί έκπληξη, ιδιαιτέρως τη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία.

Κυριάκος Μητσοτάκης: 25%

Νίκος Ανδρουλάκης: 6%

Κυριάκος Βελόπουλος: 6%

Ζωή Κωνσταντοπούλου: 6%

Τσίπρας: 5%

Δημήτρης Κουτσούμπας: 2%

Σωκράτης Φάμελλος: 2%

Προβλήματα και πορεία της χώρας

Η δημοσκόπηση μεταξύ άλλων κατέγραψε τα προβλήματα της καθημερινότητας, που είναι τα εξής:

Ακρίβεια: 44%

Οικονομία: 34%

Κρίση θεσμών: 22%

Διαφθορά: 13%

Επίσης, το 72% αξιολογεί αρνητικά το κυβερνητικό έργο και το 23% το κρίνει θετικά.

Ακόμη, το 69% πιστεύει ότι η χώρα βρίσκεται σε λάθος κατεύθυνση, σε αντίθεση με το 25% που πιστεύει ότι η χώρα κινείται σωστά.

Κόμμα Τσίπρα και Σαμαρά

Η Metron Analysis ρώτησε μεταξύ άλλων τη γνώμη των πολιτών για το ενδεχόμενο Αλέξης Τσίπρας και Αντώνης Σαμαράς προχωρήσουν ο καθένας ξεχωριστά στη δημιουργία κόμματος.

Στην περίπτωση του πρώην προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, το 50% θεωρεί ότι νέο κόμμα του θα λειτουργήσει αρνητικά στη πολιτική ζωή της χώρας, ενώ 38% πιστεύει θετικά.

Επίσης, ως προς την στήριξη που μπορεί να λάβει ένα τέτοιο κόμμα, οι απαντήσεις ήταν οι εξής:

11% πολύ πιθανό

13% αρκετά

17% όχι τόσο πιθανό

58% απίθανο

Στην περίπτωση του Αντώνη Σαμαρά, αν προχωρήσει στην ίδρυση πολιτικού φορέα, η υποστήριξη διαμορφώνεται ως εξής: