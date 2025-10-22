Η Metron Analysis πραγματοποίησε δημοσκόπηση για το Mega και τα αποτελέσματα προκαλούν έκπληξη και μπορεί αναταράξεις στη πολιτική ζωή αν επιβεβαιωθούν.

Πιο αναλυτικά, στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία είναι σταθερά πρώτη και ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ, με σημαντική διαφορά μεταξύ τους.

Ωστόσο, ένα 27% αποτελούμενο από αναποφάσιστους, λευκά/άκυρα και δεν ξέρω/δεν απαντώ προκαλεί εντύπωση, καθώς αυτό το ποσοστό θα μπορούσε να αλλάξει τις ισορροπίες.

Συγκεκριμένα:

  • Νέα Δημοκρατία: 20,9%
  • ΠΑΣΟΚ: 9,3%
  • Ελληνική Λύση: 8,5%
  • ΚΚΕ: 7,3%
  • Πλεύση Ελευθερίας: 7,2%
  • ΣΥΡΙΖΑ: 3,6%
  • Κίνημα Δημοκρατίας: 2,4%
  • ΜέΡΑ 25: 2,3%
  • Νίκη: 2%
  • Νέα Αριστερά: 1,4%

Επίσης, στην ερώτηση για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό, εμφανίζεται το όνομα του Αλέξη Τσίπρα, που μπορεί να μη συγκεντρώνει μεγάλο ποσοστό, αλλά προκαλεί έκπληξη, ιδιαιτέρως τη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία.

  • Κυριάκος Μητσοτάκης: 25%
  • Νίκος Ανδρουλάκης: 6%
  • Κυριάκος Βελόπουλος: 6%
  • Ζωή Κωνσταντοπούλου: 6%
  • Τσίπρας: 5%
  • Δημήτρης Κουτσούμπας: 2%
  • Σωκράτης Φάμελλος: 2%

Προβλήματα και πορεία της χώρας

Η δημοσκόπηση μεταξύ άλλων κατέγραψε τα προβλήματα της καθημερινότητας, που είναι τα εξής:

Ακρίβεια: 44%

Οικονομία: 34%

Κρίση θεσμών: 22%

Διαφθορά: 13%

Επίσης, το 72% αξιολογεί αρνητικά το κυβερνητικό έργο και το 23% το κρίνει θετικά.

Ακόμη, το 69% πιστεύει ότι η χώρα βρίσκεται σε λάθος κατεύθυνση, σε αντίθεση με το 25% που πιστεύει ότι η χώρα κινείται σωστά.

Κόμμα Τσίπρα και Σαμαρά

Η Metron Analysis ρώτησε μεταξύ άλλων τη γνώμη των πολιτών για το ενδεχόμενο Αλέξης Τσίπρας και Αντώνης Σαμαράς προχωρήσουν ο καθένας ξεχωριστά στη δημιουργία κόμματος.

Στην περίπτωση του πρώην προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, το 50% θεωρεί ότι νέο κόμμα του θα λειτουργήσει αρνητικά στη πολιτική ζωή της χώρας, ενώ 38% πιστεύει θετικά.

Επίσης, ως προς την στήριξη που μπορεί να λάβει ένα τέτοιο κόμμα, οι απαντήσεις ήταν οι εξής:

  • 11% πολύ πιθανό
  • 13% αρκετά
  • 17% όχι τόσο πιθανό
  • 58% απίθανο

Στην περίπτωση του Αντώνη Σαμαρά, αν προχωρήσει στην ίδρυση πολιτικού φορέα, η υποστήριξη διαμορφώνεται ως εξής:

  • 3% πολύ πιθανό
  • 9% αρκετά
  • 20% όχι τόσο πιθανό
  • 68% απίθανο