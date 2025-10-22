Η Metron Analysis πραγματοποίησε δημοσκόπηση για το Mega και τα αποτελέσματα προκαλούν έκπληξη και μπορεί αναταράξεις στη πολιτική ζωή αν επιβεβαιωθούν.
Πιο αναλυτικά, στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία είναι σταθερά πρώτη και ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ, με σημαντική διαφορά μεταξύ τους.
Ωστόσο, ένα 27% αποτελούμενο από αναποφάσιστους, λευκά/άκυρα και δεν ξέρω/δεν απαντώ προκαλεί εντύπωση, καθώς αυτό το ποσοστό θα μπορούσε να αλλάξει τις ισορροπίες.
Συγκεκριμένα:
- Νέα Δημοκρατία: 20,9%
- ΠΑΣΟΚ: 9,3%
- Ελληνική Λύση: 8,5%
- ΚΚΕ: 7,3%
- Πλεύση Ελευθερίας: 7,2%
- ΣΥΡΙΖΑ: 3,6%
- Κίνημα Δημοκρατίας: 2,4%
- ΜέΡΑ 25: 2,3%
- Νίκη: 2%
- Νέα Αριστερά: 1,4%
Επίσης, στην ερώτηση για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό, εμφανίζεται το όνομα του Αλέξη Τσίπρα, που μπορεί να μη συγκεντρώνει μεγάλο ποσοστό, αλλά προκαλεί έκπληξη, ιδιαιτέρως τη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία.
- Κυριάκος Μητσοτάκης: 25%
- Νίκος Ανδρουλάκης: 6%
- Κυριάκος Βελόπουλος: 6%
- Ζωή Κωνσταντοπούλου: 6%
- Τσίπρας: 5%
- Δημήτρης Κουτσούμπας: 2%
- Σωκράτης Φάμελλος: 2%
Προβλήματα και πορεία της χώρας
Η δημοσκόπηση μεταξύ άλλων κατέγραψε τα προβλήματα της καθημερινότητας, που είναι τα εξής:
Ακρίβεια: 44%
Οικονομία: 34%
Κρίση θεσμών: 22%
Διαφθορά: 13%
Επίσης, το 72% αξιολογεί αρνητικά το κυβερνητικό έργο και το 23% το κρίνει θετικά.
Ακόμη, το 69% πιστεύει ότι η χώρα βρίσκεται σε λάθος κατεύθυνση, σε αντίθεση με το 25% που πιστεύει ότι η χώρα κινείται σωστά.
Κόμμα Τσίπρα και Σαμαρά
Η Metron Analysis ρώτησε μεταξύ άλλων τη γνώμη των πολιτών για το ενδεχόμενο Αλέξης Τσίπρας και Αντώνης Σαμαράς προχωρήσουν ο καθένας ξεχωριστά στη δημιουργία κόμματος.
Στην περίπτωση του πρώην προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, το 50% θεωρεί ότι νέο κόμμα του θα λειτουργήσει αρνητικά στη πολιτική ζωή της χώρας, ενώ 38% πιστεύει θετικά.
Επίσης, ως προς την στήριξη που μπορεί να λάβει ένα τέτοιο κόμμα, οι απαντήσεις ήταν οι εξής:
- 11% πολύ πιθανό
- 13% αρκετά
- 17% όχι τόσο πιθανό
- 58% απίθανο
Στην περίπτωση του Αντώνη Σαμαρά, αν προχωρήσει στην ίδρυση πολιτικού φορέα, η υποστήριξη διαμορφώνεται ως εξής:
- 3% πολύ πιθανό
- 9% αρκετά
- 20% όχι τόσο πιθανό
- 68% απίθανο