Κυκλοφοριακό χάος επικρατεί εδώ και λίγη ώρα στο ρεύμα έξοδου της Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου λόγω εκτροπής φορτηγού στο ύψος των διοδίων Ελευσίνας.

Από τις 12 είχε διακοπεί η κυκλοφορία αλλά λίγο πριν τις 14.00 δόθηκαν στην κυκλοφορία δύο λωρίδες, ωστόσο παραμένει κλειστή η αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας στο ρεύμα εξόδου της εθνικής οδού Αθηνών-Κορίνθου.

Το κυκλοφοριακό χάος συνεχίζεται στα διόδια Ελευσίνας προς Κόρινθο.

Γίνεται υποχρεωτική εκτροπή προς την παλιά εθνική οδό.#Αθηνα #εξοδος pic.twitter.com/zDCLuhwJQ0 — Epoca Libera (@epocalibera) August 12, 2025

Οι αρχές εξακολουθούν να βρίσκονται στο σημείο για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας με τα οχήματα να έχουν κολλήσει ακόμα και μέσα στην Αττική οδό.

Aπό την πλευρά της η Αττική Οδός ανακοίνωσε ότι γίνεται υποχρεωτική έξοδος των οχημάτων στην έξοδο προς Μάνδρα. Καθυστερήσεις παρατηρούνται και στον κόμβο Ασπροπύργου.