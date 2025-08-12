Κυκλοφοριακό χάος επικρατεί εδώ και λίγη ώρα στο ρεύμα έξοδου της Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου λόγω εκτροπής φορτηγού στο ύψος των διοδίων Ελευσίνας.

Από τις 12 είχε διακοπεί η κυκλοφορία αλλά λίγο πριν τις 14.00 δόθηκαν στην κυκλοφορία δύο λωρίδες, ωστόσο παραμένει κλειστή η αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας στο ρεύμα εξόδου της εθνικής οδού Αθηνών-Κορίνθου.

Οι αρχές εξακολουθούν να βρίσκονται στο σημείο για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας με τα οχήματα  να έχουν κολλήσει ακόμα και μέσα στην Αττική οδό.

Aπό την πλευρά της η Αττική Οδός ανακοίνωσε ότι γίνεται υποχρεωτική έξοδος των οχημάτων στην έξοδο προς Μάνδρα. Καθυστερήσεις παρατηρούνται και στον κόμβο Ασπροπύργου.