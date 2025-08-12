Σε μια νέα φάση ενίσχυσης των εναέριων μέσων πυρόσβεσης εισέρχεται η χώρα μας, καθώς στον μακρινό Καναδά ξεκίνησε η παραγωγή του πρώτου από τα νέα αμφίβια πυροσβεστικά αεροσκάφη CL-515 που θα ενταχθούν στον στόλο μας. Ειδικότερα, στις εγκαταστάσεις της De Havilland, στην κομητεία Γουίτλαντ κοντά στο Κάλγκαρι, η γραμμή παραγωγής έχει ήδη αρχίσει να συναρμολογεί το βασικό τμήμα της ατράκτου του ελληνικού αεροσκάφους. Πρόκειται για το wing box, τον κεντρικό μεταλλικό κορμό πάνω στον οποίο θα τοποθετηθούν ακολούθως οι πτέρυγες και ο οποίος προσφέρει τη μέγιστη μηχανική αντοχή στο αεροσκάφος.

Σύμφωνα με το καναδικό δίκτυο Radio Canada, στο υπό κατασκευή τμήμα έχει τοποθετηθεί ήδη η ελληνική σημαία, ώστε να δείχνει για ποια χώρα κατασκευάζεται. Θα είναι άλλωστε το πρώτο επιχειρησιακό CL-515 που θα βγει από τη γραμμή παραγωγής. Πότε θα το δούμε στη χώρα μας; Όπως όλα δείχνουν, στις αρχές του 2028. Στόχος μας είναι να αποκτήσουμε συνολικά 14 αεροσκάφη αυτού του τύπου, που θα βοηθήσουν καταλυτικά στην κατάσβεση των πυρκαγιών, οι οποίες καταστρέφουν κάθε καλοκαίρι τα εναπομείναντα δάση μας και τις περιουσίες πολιτών.

Η προμήθεια των συγκεκριμένων αεροσκαφών εντάσσεται σε ένα ευρύ ευρωπαϊκό πρόγραμμα που προβλέπει την κατασκευή 22 συνολικά CL-515 για τα κράτη-μέλη της Ε.Ε., βάσει σύμβασης που υπεγράφη τον Οκτώβριο του 2024. Το συγκεκριμένο μοντέλο αποτελεί τη νεότερη και πιο προηγμένη εκδοχή της γνωστής οικογένειας των κίτρινων Canadair, η οποία έχει συνδεθεί με την εναέρια κατάσβεση πυρκαγιών σε όλο τον κόσμο.

Το νέο αεροσκάφος φέρει σημαντικές τεχνικές βελτιώσεις σε σχέση με τα γηρασμένα υπάρχοντα που διαθέτει η χώρα μας. Καταρχάς, διαθέτει ισχυρότερους κινητήρες που του επιτρέπουν να επιχειρεί από αεροδρόμια με πολύ μικρούς διαδρόμους, με απαιτήσεις μόλις 783 μέτρων για απογείωση και 674 μέτρων για προσγείωση. Η χωρητικότητά του φτάνει τα 6.137 λίτρα νερού, που μπορεί να συλλέξει μέσα σε… 12 δευτερόλεπτα, καθώς και 680 λίτρα επιβραδυντικού υγρού. Είναι πιστοποιημένο να επιχειρεί σε θαλάσσιες συνθήκες με κυματισμό έως δύο μέτρων, κάτι που του δίνει τη δυνατότητα να συνεχίζει τις αποστολές ακόμη και όταν επικρατούν αντίξοες καιρικές συνθήκες.

Η κατασκευή του και η νέα αεροδυναμική του σχεδίαση προσφέρουν παράλληλα μεγαλύτερη ευελιξία και ασφάλεια σε δύσβατες περιοχές, όπως χαράδρες και ορεινές πλαγιές. Τα σύγχρονα συστήματα πλοήγησης, οι μεγαλύτερες πτέρυγες και οι βελτιωμένες επιφάνειες ελέγχου καθιστούν το CL-515 πιο ακριβές και αποτελεσματικό στις ρίψεις νερού. Μία από τις πιο ουσιαστικές αλλαγές σε σχέση με το προηγούμενο μοντέλο CL-415 βρίσκεται στο πιλοτήριο. Το νέο «glass cockpit» περιλαμβάνει τρεις μεγάλες οθόνες πολλαπλών χρήσεων, εξελιγμένο αυτόματο πιλότο και πιστοποίηση για χρήση νυχτερινής όρασης. Αυτό, λοιπόν, θα επιτρέπει στους πιλότους να επιχειρούν και μετά τη δύση του ηλίου, αυξάνοντας τον χρόνο και την ευελιξία των αποστολών.

Οι δυνατότητες του CL-515, όμως, δεν περιορίζονται μόνο στην πυρόσβεση. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης για αποστολές έρευνας και διάσωσης, ως ελαφρύ μεταγωγικό ή για ιατρικές εκκενώσεις τραυματιών. Η ευελιξία αυτή το καθιστά χρήσιμο εργαλείο για την Πολιτική Προστασία σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών ή επειγόντων περιστατικών.

Η Ελλάδα, πέρα από την προμήθεια των επτά πρώτων CL-515 – δύο εκ των οποίων θα ενταχθούν στον ευρωπαϊκό μηχανισμό πολιτικής προστασίας RescEU – σχεδιάζει να αναβαθμίσει και τα επτά CL-415 που ήδη διαθέτει, στο ίδιο επιχειρησιακό επίπεδο. Το πρόγραμμα έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα «ΑΙΓΙΣ» και θα χρηματοδοτηθεί κυρίως από ευρωπαϊκούς πόρους. Τα πρώτα αναβαθμισμένα αεροσκάφη της 383 Μοίρας Ειδικών Επιχειρήσεων και Αεροπυρόσβεσης «Πρωτέας» εκτιμάται ότι θα είναι έτοιμα πριν το τέλος της δεκαετίας, επιτυγχάνοντας ομοιομορφία στον στόλο και βελτιωμένη τεχνική υποστήριξη. Τέλος, η De Havilland εξετάζει τη δυνατότητα να μεταφέρει τεχνογνωσία και τμήμα του βιομηχανικού έργου σε ελληνικές εταιρείες, με τον συντονισμό να αναλαμβάνει το ελληνικό της παράρτημα που ιδρύθηκε πρόσφατα. Η Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία εμφανίζεται ως ο βασικός υποψήφιος για το έργο αναβάθμισης, λόγω της εμπειρίας της στη συντήρηση του υπάρχοντος στόλου.