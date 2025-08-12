Οι νταμπλούχοι Ελλάδος έχουν ήδη πραγματοποιήσει 4 μεταγραφές για την πρώτη ομάδα και έχουν ήδη κάνει ένα πρώτο… ξεσκαρτάρισμα στο ρόστερ τους.

Οι Ρεμί Καμπελά, Λορέντζο Σιπιόνι, Ντιόγκο Νασιμέντο και Γκαμπριέλ Στρεφέτσα συμμετείχαν στην προετοιμασία, ενώ από την Κ19 οι Σταύρος Πνευμονίδης και Αργύρης Λιατσικούρας έχουν ήδη κερδίσει θέση στο ρόστερ.

Παράλληλα, οι Στάμενιτς, Πάλμα, Κάρμο, Όρτα δεν παρέμειναν μετά την ολοκλήρωση των δανεισμών τους, ενώ Μπιέλ και Ντόη παρέμειναν σε Σάρλοτ και Ρίο Άβε αντίστοιχα.

Οι Αθανασίου και Παπακανέλλος έφυγαν ως δανεικοί στη Ρίο Άβε ενώ στην Αλμπαθέτε συνεχίζει με τη μορφή δανεισμού ο Μπετανκόρ που ήταν στο πρώτο κομμάτι της προετοιμασίας του Ολυμπιακού, ενώ ο Μπάμπης Κωστούλας πωλήθηκε με τιμή ρεκόρ στην Μπράιτον.

Ο αδερφός του Κώστας, επέστρεψε από τον δανεισμό του στη Ρίο Άβε και συνεχίζει στον ΟΦΗ αποχωρώντας οριστικά από τους ερυθρόλευκους.

Πιο αναλυτικά:

Ήρθαν οι:

Γκαμπριέλ Στρεφέτσα από την Κόμο

Ντιόγκο Νασιμέντο από τη Βιζέλα

Λορέντζο Σιπιόνι από την Τίγκρε

Ρεμί Καμπελά ελεύθερος από τη Λιλ

Έφυγαν οι: