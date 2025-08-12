Χιλιάδες Βορειοκορεάτες στέλνονται να εργαστούν σε συνθήκες παρόμοιες με σκλαβιά στη Ρωσία, για να καλυφθεί η τεράστια έλλειψη εργατικού δυναμικού που έχει επιδεινωθεί από τη συνεχιζόμενη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, σύμφωνα με πληροφορίες του BBC.

Η Μόσχα έχει επανειλημμένα στραφεί στην Πιονγκγιάνγκ για βοήθεια στον πόλεμο, χρησιμοποιώντας πυραύλους, οβίδες πυροβολικού και στρατιώτες της.

Τώρα, με πολλούς Ρώσους άνδρες είτε νεκρούς, είτε απασχολημένους στο μέτωπο, είτε φυγάδες, αξιωματούχοι των μυστικών υπηρεσιών της Νότιας Κορέας είπαν στο BBC ότι η Μόσχα βασίζεται όλο και περισσότερο σε Βορειοκορεάτες εργάτες.

Το BBC συνομίλησε με έξι Βορειοκορεάτες που κατάφεραν να φύγουν από τη Ρωσία μετά την έναρξη του πολέμου, καθώς και με κυβερνητικούς αξιωματούχους, ερευνητές και ανθρώπους που βοηθούν στη διάσωσή τους. Οι μαρτυρίες τους περιγράφουν εξαντλητικά ωράρια και «αθλιες» συνθήκες εργασίας, ενώ οι βορειοκορεατικές Αρχές αυξάνουν τον έλεγχο για να αποτρέψουν αποδράσεις.

Ένας εργάτης, ο Τζιν, είπε ότι όταν έφτασε στην Άπω Ανατολή της Ρωσίας, τον συνόδευσε απευθείας από το αεροδρόμιο σε εργοτάξιο ένας πράκτορας ασφαλείας της Βόρειας Κορέας, που του απαγόρευσε να μιλήσει ή να κοιτάξει γύρω. Του είπε: «Ο έξω κόσμος είναι εχθρός μας». Αμέσως άρχισε να εργάζεται για πάνω από 18 ώρες την ημέρα χτίζοντας πολυκατοικίες.

Όλοι οι εργάτες περιέγραψαν παρόμοια καθημερινότητα: ξύπνημα στις 6 το πρωί, εργασία μέχρι τις 2 τα ξημερώματα, με μόνο δύο μέρες άδεια τον χρόνο. Μίλησαν για ξυλοδαρμούς σε όποιον κοιμόταν όρθιος ή εγκατέλειπε τη θέση του, για επικίνδυνες συνθήκες χωρίς φωτισμό και με ελάχιστα μέσα προστασίας. Κοιμούνται σε βρώμικα, υπερπλήρη κοντέινερ ή σε ημιτελή κτίρια, μέσα στο κρύο και με έντομα.

«Ήταν πραγματικά σαν να πεθαίναμε», είπε ένας άλλος εργάτης, ο Τσαν.

Παρά την απαγόρευση του ΟΗΕ το 2019 στη χρήση βορειοκορεατών εργατών, η Νότια Κορέα εκτιμά ότι πέρυσι στάλθηκαν πάνω από 10.000 στη Ρωσία, και συνολικά μπορεί να φτάσουν τους 50.000. Οι περισσότεροι εργάζονται σε μεγάλα εργοτάξια, ενώ κάποιοι σε εργοστάσια ρούχων και κέντρα πληροφορικής, παραβιάζοντας τις κυρώσεις.

Η πληρωμή τους είναι ελάχιστη, με το μεγαλύτερο μέρος να καταλήγει στο καθεστώς του Κιμ Γιονγκ Ουν. Παρά την ελπίδα για καλύτερες απολαβές από ό,τι στη Βόρεια Κορέα, πολλοί διαπιστώνουν ότι αμείβονται πέντε φορές λιγότερο από εργάτες άλλων χωρών. Κάποιοι κατάφεραν να δραπετεύσουν με ρίσκο της ζωής τους.

Το καθεστώς αυξάνει τα μέτρα ελέγχου, περιορίζοντας τις εξόδους, επιβάλλοντας συχνότερα μαθήματα ιδεολογικής «εκπαίδευσης» και δηλώσεις πίστης στον ηγέτη. Ο αριθμός όσων καταφέρνουν να αποδράσουν έχει μειωθεί στο μισό από το 2022.

Σύμφωνα με ειδικούς, η αποστολή αυτών των εργατών θα συνεχιστεί και μετά το τέλος του πολέμου, ως «κληρονομιά» της στενής συνεργασίας Κιμ–Πούτιν.