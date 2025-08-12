Η περίπτωση του Γιώργου Γιακουμάκη αποκτά πλέον επίσημη διάσταση, καθώς ο ΠΑΟΚ ενημέρωσε πως το βράδυ της Τρίτης περιμένει τον Έλληνα επιθετικό στη Θεσσαλονίκη, ώστε να… τρέξουν τα διαδικαστικά και να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του. Πρόκειται για μία εξέλιξη που ίσως ανατρέπει τον σχεδιασμό της επίθεσης του Δικεφάλου, σύμφωνα με όσα λέγονται στην Τούμπα, καθώς αναμένεται να ενταχθεί ως βασικός επιθετικός στην ομάδα καλύπτοντας το κενό στην κορυφή της επίθεσης με ποιότητα και εμπειρία.

Το πλάνο… απογείωσης του ΠΑΟΚ με τους Γιώργο Γιακουμάκη και Χρήστο Ζαφείρη, η επόμενη μεταγραφή-έκπληξη, τα σενάρια για τον Σεντρίκ Μπακαμπού και ποιος βγαίνει στη βιτρίνα προς πώληση.

