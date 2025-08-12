«Έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία με τον ΔΕΔΔΗΕ, διότι έχει ένα εκτεταμένο δίκτυο δεκάδων χιλιάδων χιλιομέτρων. Πράγματι, κάποιες πυρκαγιές είναι και από το δίκτυο της ΔΕΗ και μάλιστα το έχουμε αναδείξει και εμείς ως πυροσβεστικό σώμα. Σε κάθε περίπτωση, γίνεται μία προσπάθεια από την πλευρά του ΔΕΔΔΗΕ, πρώτον να καθαριστούν κάθε χρόνο περιοχές που είναι δύσκολες κυρίως μέσα στα δασικά οικοσυστήματα όπου μπορεί να δώσουν μία πυρκαγιά και να υπάρχει και μία συντήρηση του δικτύου», είπε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης.

Ο ίδιος μιλώντας στον ΣΚΑΪ, είπε: «Προφανώς μπορούν να γίνουν και παραπάνω πράγματα και είμαι σίγουρος ότι έχουν λάβει υπόψιν ο αρμόδιοι εντός του ΔΕΔΔΗΕ και κάνουν αυτή την προσπάθεια».

«Τα drones τα οποία φέτος επιτηρούν είναι μια δωρεά του ΔΕΔΔΗΕ και συνεπώς μας έχει βοηθήσει και σε αυτό το κομμάτι, αλλά πολύ μεγάλη προσπάθεια έχει γίνει και από πλευράς υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος όπου το μεγάλο πρόγραμμα “Antinero”, το οποίο “τρέχει” από το 2022 μέχρι και φέτος συνολικά έχει αποδώσει συνολικά 600 εκατομμύρια σε ενέργειες πάνω σε οικοσυστήματα κρίσιμα».

«Είχαμε πριν από περίπου τρεις εβδομάδες τη μεγάλη πυρκαγιά την Εύβοια. Είδαμε ότι είχαν γίνει εξαιρετικά έργα Antinero για αυτό το λόγο δεν επεκτάθηκε τόσο πολύ η φωτιά, παρ’ ότι ήταν δύσβατο το μέρος, δύσκολες οι περιοχές και πολύ δύσκολοι οι άνεμοι», συμπλήρωσε ο Γιάννης Κεφαλογιάννης.

«Πριν τρεις εβδομάδες παραδώσαμε στις πυροσβεστικές υπηρεσίες περίπου 260 καινούργια αυτοκίνητα, ώστε να μπορούν να γίνονται και επιτηρήσεις και περιπολίες (…) Όλα αυτά εντάσσονται στο πλαίσιο της πρόληψης».

«Θα είμαστε η πρώτη χώρα εμείς και η Γαλλία που θα παραλάβουμε τα νέα καναντέρ»

Στη συνέχει όπως εξήγησε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας: «Αναφορικά με το μεγάλο πρόγραμμα “Αιγίς” -θέλω να το πω δημοσίως- έχει γίνει εξαιρετική δουλειά από όλους τους προκατόχους μου (…) Είναι ένα μεγάλο πρόγραμμα ύψους 2 εκατομμυρίων όπου μεταξύ άλλων μας παρέχει μέσα, όπως για παράδειγμα πάνω από 1.400 οχήματα που αρχίζουν σταδιακά και παραδίδονται. Επίσης, θα αποκτήσουμε επτά νέα καναντέρ και θα εκσυγχρονίσουμε άλλα επτά, άρα θα έχουμε ίσως τον πιο σύγχρονο στόλο καναντέρ αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Οι πρώτες παραδόσεις θα είναι το 2028, θα είμαστε η πρώτη χώρα εμείς και η Γαλλία που θα παραλάβουμε τα νέα καναντέρ».

«Δυστυχώς το εργοστάσιο που υπήρχε στον Καναδά είχε κλείσει για δέκα χρόνια, η γραμμή παραγωγής δεν υπήρχε, και αυτός είναι ο λόγος που υπάρχει αυτή η καθυστέρησή, δεν οφείλεται στη χώρα μας», τόνισε.