Mε μία καλημέρα γεμάτη αγάπη και ευγνωμοσύνη χαιρέτησε τους φίλους του σε όλη την Ελλάδα ο μικρός Παναγιώτης – Ραφάηλ.

Το αγόρι, που πριν από έξι ακριβώς χρόνια χρειάστηκε να ταξιδέψει με τη βοήθεια όλων στις Ηνωμένες Πολιτείες για να υποβληθεί σε γονιδιακή θεραπεία νωτιαίας μυϊκής ατροφίας, με ένα συγκινητικό μήνυμα στο facebook , ευχαρίστησε από το σχολείο του όλους τους Έλληνες για τη στήριξη και την αγάπη τους.

Φοιτά ήδη στη Β’ Δημοτικού και όπως έγραψαν οι γονείς του στο νέο μήνυμά τους «έχει πολλούς φίλους, δραστηριότητες, γέλια, παιχνίδια και Σαββατοκύριακα γεμάτα παιδικές φωνές».

Ολόκληρη η ανάρτηση:

«21 Νοεμβρίου, μια μέρα που για εμάς μοιάζει με δεύτερα γενέθλια.

Σαν σήμερα, πριν από 6 χρόνια, ο Παναγιώτης Ραφαήλ πήρε τη θεραπεία που του έδωσε το δικαίωμα να μεγαλώσει.

Και τίποτα από αυτά δεν θα είχε συμβεί χωρίς εσάς.

Σήμερα, τον βλέπουμε χαρούμενο και γεμάτο φως και νιώθουμε ευλογημένοι!

Ο Παναγιώτης Ραφαήλ μεγαλώνει όπως κάθε παιδί της ηλικίας του:

έχει χάσει τα πρώτα του δοντάκια, πηγαίνει στη Β’ Δημοτικού, έχει πολλούς φίλους, δραστηριότητες, γέλια, παιχνίδια και Σαββατοκύριακα γεμάτα παιδικές φωνές.

Κάποτε όλα αυτά ήταν όνειρο. Τώρα είναι ζωή!

Σας ευχαριστούμε που σταθήκατε δίπλα μας τότε.

Χάρη σε εσάς, κάθε χαμόγελο, κάθε βήμα, κάθε μικρή πρόοδος είναι ένα θαύμα που συνεχίζεται.

Η ελπίδα νίκησε.

Και συνεχίζει να νικά, κάθε μέρα».