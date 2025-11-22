Το δεύτερο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου αναμένεται να περάσουν το κατώφλι του ανακριτικού γραφείου ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος, ο πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός και έξι ακόμα μη πολιτικά πρόσωπα προκειμένου να απολογηθούν στο πλαίσιο της έρευνας που αφορά την αλλοίωση του τόπου δυστυχήματος στα Τέμπη.

Η αρεοπαγίτης – ανακρίτρια Φωτεινή Μηλιώνη αφού ολοκλήρωσε την έρευνα της έστειλε κλήσεις προς απολογία σε όλους τους κατηγορουμένους για παράβαση καθήκοντος οι οποίοι εμφανίστηκαν αυτοπροσώπως στο γραφείο της και ζήτησαν προθεσμία για να προετοιμάσουν την υπεράσπιση τους.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο κ. Τριαντόπουλος θα είναι ο τελευταίος που θα δώσει εξηγήσεις κλείνοντας τον κύκλο των απολογιών.

Παράσταση υποστήριξης της κατηγορίας έχουν δηλώσει πολλοί συγγενείς των 57 θυμάτων οι οποίοι έχουν ζητήσει την ποινική αναβάθμιση της κατηγορίας σε κακούργημα .

Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου, στο οποίο μετέχουν ανώτατοι δικαστικοί από τον Άρειο Πάγο και το Συμβούλιο της Επικρατείας, θα καθορίσει την εξέλιξη της υπόθεσης καθώς θα κρίνει αν, τελικά, θα συγκροτηθεί ή όχι Ειδικό Δικαστήριο.