Συγκρατημένα αισιόδοξοι δηλώνουν οι φροντιστές του «Αρκτούρου» για την κατάσταση μιας νεαρής αρκούδας που τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο στην επαρχιακή οδό Δισπηλιού – Αμπελοκήπων, το Σάββατο 9 Αυγούστου.
Η τραυματισμένη αρκούδα εντοπίστηκε σε κωματώδη κατάσταση και χωρίς καμία ανταπόκριση, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση της περιβαλλοντικής οργάνωσης στον επίσημο λογαριασμό της στο Facebook. Όπως αναφέρουν, «η Ομάδα Άμεσης Επέμβασης του Αρκτουρου κλήθηκε την Κυριακή 10/08 από το τοπικό Δασαρχείο να παραλάβει την τραυματισμένη αρκούδα. Η κατάστασή της ήταν εξαιρετικά κρίσιμη».
Σε βίντεο του Αρκτούρου, φαίνεται η νεαρή αρκούδα λίγη ώρα μετά το ξύπνημά της, να τρώει κάτι «γλυκό και δυναμωτικό», όπως αναφέρεται -πιθανότατα μέλι.
Η αρκούδα μεταφέρθηκε άμεσα στις εγκαταστάσεις περίθαλψης και, όπως σημειώνεται, «έπειτα από πολύωρες προσπάθειες της Ομάδας Περίθαλψης και Επανένταξης του Αρκτούρου, η Κίρκη ξύπνησε». Οι πρώτες εξετάσεις δεν έδειξαν κάποια σοβαρή βλάβη, αν και φέρει κάταγμα στο κρανίο, το οποίο -λόγω της νεαρής ηλικίας της– ενδέχεται να ξεπεραστεί με κατάλληλη φροντίδα.
«Την ονομάσαμε Κίρκη γιατί μας… μάγεψε!», αναφέρουν χαρακτηριστικά τα μέλη του Αρκτούρου, τα οποία ήδη φροντίζουν τη μικρή αρκούδα στο Κτηνιατρείο Άγριων Ζώων της οργάνωσης. Εκεί θα παραμείνει μέχρι να αναρρώσει πλήρως και να αξιολογηθεί η δυνατότητα επανένταξής της στο φυσικό της περιβάλλον.
Ο Αρκτούρος ευχαρίστησε τη Διεύθυνση Δασών Καστοριάς, την Κτηνιατρική Σχολή Θεσσαλονίκης και την περιβαλλοντική οργάνωση «Καλλιστώ» για τη συνεργασία και τη συμβολή τους στη διάσωση της αρκούδας.