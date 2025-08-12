Συγκρατημένα αισιόδοξοι δηλώνουν οι φροντιστές του «Αρκτούρου» για την κατάσταση μιας νεαρής αρκούδας που τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο στην επαρχιακή οδό Δισπηλιού – Αμπελοκήπων, το Σάββατο 9 Αυγούστου.

Η τραυματισμένη αρκούδα εντοπίστηκε σε κωματώδη κατάσταση και χωρίς καμία ανταπόκριση, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση της περιβαλλοντικής οργάνωσης στον επίσημο λογαριασμό της στο Facebook. Όπως αναφέρουν, «η Ομάδα Άμεσης Επέμβασης του Αρκτουρου κλήθηκε την Κυριακή 10/08 από το τοπικό Δασαρχείο να παραλάβει την τραυματισμένη αρκούδα. Η κατάστασή της ήταν εξαιρετικά κρίσιμη».

Σε βίντεο του Αρκτούρου, φαίνεται η νεαρή αρκούδα λίγη ώρα μετά το ξύπνημά της, να τρώει κάτι «γλυκό και δυναμωτικό», όπως αναφέρεται -πιθανότατα μέλι.

🇬🇷 Την ονομάσαμε Κίρκη γιατί μας… μάγεψε! ✨🐻Είναι μία νεαρή αρκούδα που τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι σε τροχαίο ατύχημα στην Επαρχιακή Οδό Δισπηλιού – Αμπελοκήπων το Σάββατο 9 Αυγούστου.🚨Η Ομάδα Άμεσης Επέμβασης του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ κλήθηκε την Κυριακή 10/08 από το τοπικό Δασαρχείο να παραλάβει την τραυματισμένη αρκούδα. Η κατάστασή της ήταν εξαιρετικά κρίσιμη! Όταν τη βρήκαμε βρισκόταν σε κωματώδη κατάσταση και δεν ανταποκρινόταν. 🙌Έπειτα από πολύωρες προσπάθειες της Ομάδας Περίθαλψης & Επανένταξης του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ η Κίρκη ξύπνησε! Την αισιοδοξία ενίσχυσαν επιπλέον και τα αποτελέσματα των εξετάσεων που δεν έδειξαν κάποια σοβαρή βλάβη. Η Κίρκη είχε κερδίσει την πρώτη μάχη για τη ζωή της! Βέβαια, έχει ένα κάταγμα στο κρανίο, ωστόσο λόγω της νεαρής ηλικίας της είναι κάτι που ενδεχομένως μπορεί να ξεπεράσει με την απαραίτητη περίθαλψη στις εγκαταστάσεις μας.❤️Η μικρή Κίρκη μας μάγεψε με τη θέλησή της και τη μαχητικότητά της για τη ζωή. Έχει μεταφερθεί στο Κτηνιατρείο Άγριων Ζώων του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ, όπου θα παραμείνει μέχρι να αναρρώσει και να φανεί εάν μπορεί να επιστρέψει στο φυσικό περιβάλλον.🎥Εδώ, στις πρώτες στιγμές μετά το ξύπνημά της, τρώει κάτι… γλυκό και δυναμωτικό. 🍯Ο ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ ευχαριστεί θερμά τη Διεύθυνση Δασών Καστοριάς, την Κτηνιατρική Σχολή Θεσσαλονίκης και την περιβαλλοντική οργάνωση Καλλιστώ για τη συνεργασία.–🇬🇧 We named her Circe because she… enchanted us! ✨🐻She is a young bear who suffered a severe head injury in a road accident on the Dispilio – Ampelokipoi provincial road on Saturday 9 August.🚨ARCTUROS’ Emergency Response Team was called on Sunday 10/08 by the local Forestry Service to collect the injured bear. When we found her, she was in a coma and unresponsive. Her condition was extremely critical! 🙌 After hours of efforts by ARCTUROS’ Rehabilitation & Reintroduction Team, Circe woke up! The optimism was further boosted by the test results, which showed no serious damage. Circe has won the first battle for her life! She does have a skull fracture, however, due to her young age, this is something she may well overcome with the necessary care at our facilities.❤️Little Circe has enchanted us with her will and her fight for life. She has been transferred to ARCTUROS’ Wildlife Veterinary Clinic, where she will remain until she recovers and it can be determined whether she can return to the wild.🎥 Here, in her first moments after waking up, she enjoys something… sweet and nourishing. 🍯🙏 ARCTUROS warmly thanks the Kastoria Forestry Directorate, the Veterinary School of Thessaloniki, and the environmental organisation “Callisto” for their cooperation.🎥K. Stefanidis/ARCTUROS Posted by ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ – ARCTUROS on Tuesday, August 12, 2025

Η αρκούδα μεταφέρθηκε άμεσα στις εγκαταστάσεις περίθαλψης και, όπως σημειώνεται, «έπειτα από πολύωρες προσπάθειες της Ομάδας Περίθαλψης και Επανένταξης του Αρκτούρου, η Κίρκη ξύπνησε». Οι πρώτες εξετάσεις δεν έδειξαν κάποια σοβαρή βλάβη, αν και φέρει κάταγμα στο κρανίο, το οποίο -λόγω της νεαρής ηλικίας της– ενδέχεται να ξεπεραστεί με κατάλληλη φροντίδα.

«Την ονομάσαμε Κίρκη γιατί μας… μάγεψε!», αναφέρουν χαρακτηριστικά τα μέλη του Αρκτούρου, τα οποία ήδη φροντίζουν τη μικρή αρκούδα στο Κτηνιατρείο Άγριων Ζώων της οργάνωσης. Εκεί θα παραμείνει μέχρι να αναρρώσει πλήρως και να αξιολογηθεί η δυνατότητα επανένταξής της στο φυσικό της περιβάλλον.

Ο Αρκτούρος ευχαρίστησε τη Διεύθυνση Δασών Καστοριάς, την Κτηνιατρική Σχολή Θεσσαλονίκης και την περιβαλλοντική οργάνωση «Καλλιστώ» για τη συνεργασία και τη συμβολή τους στη διάσωση της αρκούδας.