«Την ώρα που ο μισθός και η σύνταξη τελειώνει στις 15 του μήνα και η πλειοψηφία του λαού δεν μπορεί να κάνει ούτε μια βδομάδα διακοπές, την ίδια ώρα το Χρηματιστήριο σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο επιβεβαιώνοντας ότι η κερδοφορία των μεγάλων επιχειρήσεων είναι η άλλη όψη της λαϊκής ανέχειας», επισημαίνει το ΚΚΕ σε σχόλιό του «για την οικονομία και τα σκάνδαλα» και προσθέτει:

«Αυτό είναι το μεγάλο σκάνδαλο για το λαό, η -σε βάρος των λαϊκών συμφερόντων- ασυλία για το κεφάλαιο και τους παρατρεχάμενους του, που υπηρετείται από την κυβέρνηση της ΝΔ και την πολιτική της ΕΕ, λειτουργώντας ως εκτροφείο διαφθοράς και ρεμούλας».