Η δράση «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3» ενισχύεται με επιπλέον χρηματοδότηση και μεγαλύτερο χρονικό περιθώριο για τους ενδιαφερόμενους. Με βάση τη νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση, ο προϋπολογισμός αυξάνεται κατά 13 εκατ. ευρώ, φτάνοντας συνολικά τα 57 εκατ., ενώ η προθεσμία υποβολής αιτήσεων παρατείνεται έως το τέλος του 2025, δίνοντας ανάσα χρόνου σε όσους σχεδιάζουν την ένταξή τους στο πρόγραμμα.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών από την Τρίτη 5/8/2025 και ώρα 00.01 θα είναι δυνατή η υποβολή νέων αιτήσεων στο πληροφοριακό σύστημα της δράσης https://kinoumeilektrika3.gov.gr/.

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών για αγορά ή χρονομίσθωση αμιγώς ηλεκτρικού οχήματος, για τις νέες αιτήσεις που θα υποβληθούν, ορίζεται η 7η Ιουνίου 2025.

Δεν δικαιούνται επιδότηση ηλεκτρικά οχήματα με λιανική τιμή προ φόρων μεγαλύτερης των 50.000 ευρώ.